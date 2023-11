Orden für "Queen of the Palace" Sherrock

Anzeige

Auszeichnung für die "Queen of the Palace": Für ihre Leistungen im Darts ist Fallon Sherrock mit der Ordensstufe Member of the Order of the British Empire (MBE) ausgezeichnet worden. Die 29-jährige Engländerin erhielt die Würdigung am Mittwoch bei einer Zeremonie aus den Händen von Prinz William.

"Heute bin ich auf mich und den Dartssport stolz, weil ich den Prince of Wales kennengelernt und von ihm den MBE erhalten habe", schrieb Sherrock bei X (vormals Twitter), "noch nie war ich so nervös. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben, dorthin zu gelangen, wo ich bin. Ich bin sehr, sehr glücklich." Die Ernennung war bereits im Juni erfolgt, ihren Usernamen hat sie in "Fallon Sherrock MBE" geändert.

Sherrock, die bei der Verleihung wie auf der Darts-Bühne Rosa trug, hatte 2019 als erste Frau im Alexandra Palace/London ein WM-Match gewonnen.