Darts: Deutsche Fans sind zum Fremdschämen! Ein Kommentar

Vier Tage in Folge präsentiert sich die Darts-Elite in Deutschland. Die Fans beweisen dabei wieder einmal, warum die Turniere besser in England bleiben sollten. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Eigentlich hätten es Festtage für das Darts in Deutschland werden können. Am Donnerstag machte zunächst die Premier League Station in Berlin, ab Freitag fanden bis Sonntag im sächsischen Riesa die International Darts Open statt.

Und tatsächlich bekamen die Zuschauer vor Ort sportliche Weltklasse geboten. Unzählige Averages jenseits der 100 Punkte, tolle Finishes, emotionale Siege - und gleich zwei Triumphe von Publikumsliebling Stephen Bunting.

Das Einzige, was - leider wieder einmal - weit entfernt war von Weltklasse, war das Verhalten der sogenannten "Fans", zumindest von einem Teil der Anhängerschaft. Der Dartssport hat eindeutig Besseres verdient.

Vor allem auf Gerwyn Price hatten es die Zuschauer in Berlin und Riesa abgesehen. Der Waliser ist zweifellos ein streitbarer Charakter, seine völlig übertriebenen Ausbrüche nach jeder halbwegs gelungenen Aufnahme nerven mitunter.

Weshalb der "Iceman" auch in Großbritannien - von Wales einmal abgesehen - oftmals gnadenlos ausgebuht wird. Doch die deutschen Fans treiben es auf die Spitze, denn sie sind in doppelter Hinsicht große Pfeifen.