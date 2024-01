Darts-WM 2024: Shootingstar Luke Littler erreicht Finale

Anzeige

Das Märchen von Luke Littler geht weiter. Nach der nächsten Gala-Leistung steht der 16-Jährige tatsächlich im WM-Finale.

Supertalent Luke Littler hat das Finale der Darts-WM erreicht und steht kurz vor dem ganz großen Wurf. Der erst 16 Jahre alte Engländer setzte seinen sensationellen Siegeszug beim 6:2 im Halbfinale gegen seinen Landsmann und Ex-Champion Rob Cross fort und könnte sich am Mittwochabend zum jüngsten Weltmeister der Geschichte krönen.

Im Endspiel geht es für den Teenager gegen Luke Humphries oder Scott Williams (beide England), die am Abend im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen. Der in englischen Medien als "Wunderkind" gefeierte Littler lieferte in einem packenden Duell auf Augenhöhe wie schon in den Runden zuvor eine weitere erstaunlich abgeklärte Top-Leistung.

Mit seinen starken Vorstellungen und seiner jugendlichen Art ist "The Nuke" im Alexandra Palace schnell zum Publikumsliebling aufgestiegen. Für Cross, der im Viertelfinale am Vortag gegen Chris Dobey als erster Spieler im "Ally Pally" einen 0:4-Rückstand gedreht hatte, platzte der Traum vom zweiten Titel nach 2018.

Jüngster WM-Titelträger der Professional Darts Corporation (PDC) ist bislang Michael van Gerwen, der im Viertelfinale am Neujahrstag überraschend an Williams gescheitert war. Der Niederländer hatte 2014 im Alter von 24 Jahren erstmals in London triumphiert.