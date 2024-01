Darts WM Halbfinale heute live: Übertragung, Regeln und Spielplan

Die besten Dartsspieler der Welt messen sich in intensiven Duellen, um den begehrten Titel. Das Halbfinale verspricht große Spannung und Dramatik.

Die Darts-Weltmeisterschaft 2024 erreicht mit dem Halbfinale einen ihrer Höhepunkte. Ausgetragen im legendären Alexandra Palace in London heute, zieht dieses Event Darts-Fans aus aller Welt an. Neben dem Prestige, das mit einem Sieg bei diesem renommierten Turnier einhergeht, lockt auch ein beachtliches Preisgeld.

Das Halbfinale wird zusätzlich über die Livestreams von Sport1 und DAZN übertragen. Während Sport1 einen kostenlosen Stream anbietet, bietet DAZN für Kunden mit einem kostenpflichtigen Abonnement eine eigene Übertragung des gesamten Events an.

Verfolgen Sie das spannende Halbfinale der Darts-WM 2024 am 2. Januar live und kostenlos auf Joyn . Dieser Livestream bietet eine umfassende Übertragung der Spiele von 18:00 bis 00:30 Uhr.

Alle Halbfinals der Darts-WM und den kompletten Spielplan könnt ihr auf ran.de und in der ran App (zum Download im Apple - und Android -Store) verfolgen.

Heute Darts-WM - Sätze im Halbfinale: Das sind die Regeln

Im Halbfinale der Darts-WM 2024 müssen die Spieler sechs Sätze gewinnen ("Best of 11"), um ins Finale vorzurücken. Wer 501 Punkte per Doppelfeld oder Bulls-Eye auscheckt, holt sich ein Leg, drei Leg-Gewinne bringen einen Satz.

Der Modus bringt eine hohe Spannung und erfordert von den Spielern Höchstleistungen in jedem Satz, um die Chance auf den Einzug ins Finale zu wahren.

Bis zur WM 2020 musste der entscheidende Satz mit zwei Legs Vorsprung gewonnen werden. Bei einem 5:5-Stand kam es zum Sudden-Death-Leg. Diese Regel wurde zur Weltmeisterschaft 2021 von der PDC geändert, um den zeitlichen Rahmen unter Corona-Bedingungen besser einhalten zu können.