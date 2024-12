Darts: Price zieht spektakulär ins WM-Achtelfinale ein

Ex-Weltmeister Gerwyn Price ist nach einem Darts-Krimi ins Achtelfinale der WM eingezogen. Gegen den Engländer Joe Cullen verspielte die Nummer zehn der Welt zunächst eine 3:0-Führung, ehe sich die Partie in einen nervenaufreibenden Schlagabtausch mit vergebenen Matchdarts auf beiden Seiten verwandelte. Mit dem besseren Ende für Price, der nach dem 4:3-Erfolg noch auf der Bühne mit den Tränen kämpfte.

Der 39-Jährige legte zunächst bärenstark los und ließ das Triple-20-Feld glühen. Das Resultat war eine schnelle 3:0-Führung, dann traf der ehemalige Rugbyspieler aus Wales aber die Doppelfelder nicht mehr, Cullen kam Spiel für Spiel näher heran.

Im Entscheidungssatz kochte dann der Ally Pally: Erst vergab Cullen einen Matchdart, ehe auch Price die vorzeitige Entscheidung gleich dreimal liegen ließ. Nach sechs verlorenen Anwürfen in Folge und einer 170 zum 5:5 Satzausgleich, dem höchsten Finish im Darts, kam es zum Sudden-Death-Leg - und in diesem nutzte Price seinen vierten Matchdart zum Sieg. Im Achtelfinale wartet am Montagabend Landsmann Jonny Clayton auf Price.

Später am Freitagabend zog Peter Wright mit deutlich weniger Spektakel in die Runde der letzten 16 ein. Der zweimalige Weltmeister besiegte den Niederländer Jermaine Wattimena trotz offensichtlicher Gesundheitsprobleme und starkem Husten souverän 4:2. Damit steht der Schotte erstmals seit drei Jahren wieder im Achtelfinale. Dort trifft der Schotte auf den Sieger der Partie zwischen Titelverteidiger Luke Humphries und Nick Kenny.

Am Nachmittag hatte der Australier Damon Heta den zweiten Neun-Darter der WM geworfen und mit dem perfekten Spiel für einen spektakulären Auftakt nach der dreitägigen Feiertagspause gesorgt. Die Partie gegen den ungesetzten Luke Woodhouse aus England verlor die Nummer neun der Welt nach 3:1-Satzführung allerdings noch 3:4.