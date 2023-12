Darts-WM: Dave Chisnall wirft Klempner Cameron Menzies raus

Anzeige

Bei der Darts-WM 2024 legt Dave Chisnall einen erfolgreichen Start hin. Dafür endet der Traum von Cameron Menzies.

Am zweiten Tag der Darts-Weltmeisterschaft 2024 hat Dave Chisnall den WM-Traum des Schotten Cameron Menzies beendet, der noch am Tag seines Erstrundenspiels als Klempner gearbeitet hatte.

Im Zweitrunden-Duell forderte Menzies dem klar favorisierten Engländer alles ab. Doch letztlich behielt "Chizzy" mit 3:1 die Oberhand.

Menzies hatte am Freitag für Aufsehen gesorgt, als er am Tag seines WM-Matches noch von einem morgendlichen Arbeitseinsatz als Klempner in den sozialen Medien postete.

In der Abend-Session am Samstag kommt es zum ersten Kracher der Darts-WM zwischen dem Australier Simon Whitlock und dem zweimaligen Weltmeister Gary Anderson aus Schottland.