Zwischen den Darts-Superstars Michael van Gerwen und Peter Wright fliegen aktuell mächtig Giftpfeile hin und her.

Sie sind zwei der größten Superstars der Darts-Szene, gut leiden können sie sich aber offenbar nicht. So fliegen zwischen Michael van Gerwen und Peter Wright aktuell mächtig Giftpfeile hin und her.

Auf einer Pressekonferenz reagierte MvG auf Aussagen von "Snakebite" und nahm dabei kein Blatt vor den Mund. "Es ist halt Peter Wright. Er redet jedes Jahr bei der WM nur Unsinn. Er darf permanent Mist erzählen. Auf der Tour nimmt das schon keiner mehr ernst, weil er eben dort nicht so auftreten darf."

Hintergrund der Äußerungen: Am Sonntagabend hatte Wright verlauten lassen, van Gerwen - der aktuell höchstgesetzte Spieler im Turnier - werde in jedem Fall sein WM-Viertelfinale gegen Callan Rydz am Neujahrstag verlieren.