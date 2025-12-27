- Anzeige -
Darts-WM: Michael van Gerwen stichelt gegen Peter Wright - "An der Zeit, einfach aufzuhören"

  • Veröffentlicht: 27.12.2025
  • 09:44 Uhr
  • ran.de

Nach dem überraschenden WM-Aus von Peter Wright stichelt Michael van Gerwen gegen seinen langjährigen Konkurrenten.

Die Beziehung zwischen diesen beiden wird wohl keine Freundschaft mehr. Nach dem überraschenden Aus von Peter Wright bei der Darts-WM 2026 hat sein langjähriger Konkurrent Michael van Gerwen deutliche Worte gewählt.

"Snakebite" scheiterte bereits in Runde zwei am Deutschen Arno Merk. Bei der 0:3-Pleite hatte der zweimalige Weltmeister dabei nicht den Hauch einer Chance.

Van Gerwen trifft auf Merk

Bei einem Sieg wäre Wright im Sechzehntelfinale auf MvG getroffen, der sein Zweitrundenmatch gegen William O'Connor wiederum souverän mit 3:1 gewonnen hat.

MvG legt Wright Rücktritt nahe

Angesprochen auf das Scheitern seines Konkurrenten erklärte van Gerwen: "Du willst, dass ich dazu etwas sage? Das ist recht einfach. Ich bin nicht überrascht von seiner Leistung, weil er in letzter Zeit nur Mist gespielt hat."

In der Folge empfahl er dem Schotten zudem, sich mit dem Gedanken an ein Karriereende zu befassen. "Ich glaube, für ihn ist es an der Zeit, einfach aufzuhören“, so "Mighty Mike" weiter.

MvG spielt am 28. Dezember gegen Merk um das Weiterkommen im Ally Pally.

