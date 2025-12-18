Darts-WM: Neuling Grüllich scheidet aus

Debütant Dominik Grüllich ist bei der Darts-WM in der ersten Runde ausgeschieden. Der Oberbayer, der es als einziger der acht gestarteten Deutschen zum Start mit einem gesetzten Spieler zu tun bekam, unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena nach beachtlicher Vorstellung mit 2:3.

"Es ist so überwältigend, das erste Mal da oben zu stehen. Da kriegt man gar nicht alles mit", sagte Grüllich bei Sport1: "Die Eindrücke waren einfach viel zu groß. Dadurch bin ich nicht so sehr in den Fokus reingekommen."

Der für seine schnellen Würfe bekannte Wattimena, Nummer 19 der Welt, machte zunächst scheinbar kurzen Prozess mit dem 23-Jährigen. Im zweiten Satz aber legte Grüllich seine Nervosität ab und gestaltete das Duell in der Folge offen. Er holte sich den zweiten und den dritten Satz, doch der erfahrene Wattimena schlug zurück und verwandelte seinen ersten Matchdart.

Nach dem überraschenden Auftakt-K.o. von Niko Springer sowie dem Aus von Lukas Wenig stehen damit fünf Deutsche in der zweiten Runde: Topspieler Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Gabriel Clemens, Max Hopp und Arno Merk.

Pietreczko bekommt es in der zweiten Runde mit dem an Position 21 gesetzten Engländer Dave Chisnall zu tun. Der frühere WM-Halbfinalist ließ Fallon Sherrock mit 3:0 keine Chance - die "Queen of the Palace" kassierte bei der WM ihre sechste Niederlage in Folge, ihr letzter Sieg datiert von den Titelkämpfen 2020.