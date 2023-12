Anzeige

Am Abend startet Ricardo Pietreczko gegen die Japanerin Mikuru Suzuki in die Darts-WM. An die Fans im Alexandra Palace macht er vorher eine klare Ansage.

Von Chris Lugert

Vor seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM am Dienstagabend gegen die Japanerin Mikuru Suzuki hat Ricardo Pietreczko eine "Boykott"-Drohung an die Fans im Alexandra Palace von London geschickt.

Der 29-Jährige kündigte an, nicht mehr mit den Zuschauern zu interagieren, sollte er beim Spiel gegen Suzuki ausgebuht werden. "Wenn man mich nicht sehen will, verstehe ich nicht, warum ich so etwas Respektloses akzeptieren sollte. Es ist ein Unding, weil es einfach respektlos ist", sagte "Pikachu".

Hintergrund dieser Aussagen ist sein Spiel beim Grand Slam of Darts im November gegen die Engländerin Beau Greaves. Damals war der Deutsche lautstark ausgebuht worden, was allerdings beim Darts nicht ungewöhnlich ist, wenn es zum Duell Mann gegen Frau kommt. Das Publikum hält in den meisten Fällen zur weiblichen Spielerin.

Dennoch reagierte Pietreczko damals äußerst angefressen, ließ sich provozieren und zeigte seinen Ärger offen auf der Bühne, was das Publikum nur noch zusätzlich anstachelte.