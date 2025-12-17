- Anzeige -
Darts-WM: Sensation! Ex-Champion Van Barneveld scheidet chancenlos aus - Wade gewinnt souverän

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 22:08 Uhr
  • ran.de

Der fünfmalige Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld scheitert bereits in der 1. Runde. ran zeigt die Ergebnisse der ersten Runde bei der Darts-WM 2026.

Für den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld, der 1998, 1999, 2003, 2005 und 2007 triumphierte, ist die Darts-WM 2026 schon wieder zu Ende.

Der 58-jährige Niederländer schied in der 1. Runde in London gegen den Schweizer Stefan Bellmont mit 0:3-Sätzen chancenlos aus.

Damit schreibt Bellmont Darts-Geschichte, denn es ist der erste Schweizer Sieg bei einer Weltmeisterschaft.

"Ich habe gesagt, dass ich mich auf mich konzentrieren möchte und das ist mir sehr gut gelungen. Jetzt gehen wir einen trinken", sagte Bellmont nach seinem Sieg bei "Sport1". In der 2. Runde trifft Bellmont nun auf den Australier Damon Heta.

Der elf-malige Major-Turnier-Sieger James Wade legte einen gelungen Auftakt bei der Darts-WM 2026 hin. Der Engländer setzte sich bei seiner WM-Teilnahme in Folge mit 3:0 gegen den Japaner Ryusei Azemoto durch. Dabei gab Wade im gesamten Spiel nur ein Leg ab.

Damit trifft der an Platz 7 gesetzte Wade nun in der 2. Runde auf seinen Landsmann. Ricky Evans.

Zum Auftakt der Abend-Session siegte der US-Amerikaner Adam Sevada gegen Matt Campbell mit 3:1-Sätzen.

