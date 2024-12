Darts-WM: Titelverteidiger Humphries locker weiter

Titelverteidiger Luke Humphries hat zum Auftakt der Darts-WM in London mühelos die nächste Runde erreicht. Der englische Weltranglistenerste setzte sich am Sonntagabend mit 3:0 Sätzen gegen den Franzosen Thibaut Tricole durch, der zuvor im Eröffnungsspiel den australischen Debütanten Joe Comito geschlagen hatte.

Humphries kehrt erst nach Weihnachten wieder ans Oche im Alexandra Palace zurück. Seinen Drittrundengegner ermitteln der an Position 32 gesetzte fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (Niederlande) und der Sieger des Erstrundenduell zwischen Qualifikant Nick Kenny (Wales) und Stowe Buntz (USA). Wie Humphries steigt auch "Barney" als Spieler aus den Top 32 der Welt erst in der zweiten Runde in das Turnier ein.

Für Humphries zählt beim Jahreshöhepunkt nur die erfolgreiche Titelverteidigung. Bereits im Halbfinale könnte es zur Neuauflage des letzten Finals gegen Wunderkind Luke Littler (ebenfalls England) kommen. Beide zählen auch bei der 32. WM-Ausgabe zu den Top-Favoriten auf die Sid Waddell Trophy und den Siegercheck von 500.000 Pfund (rund 600.000 Euro). Insgesamt werden 2,5 Millionen Pfund an Prämien ausgeschüttet.

Am ersten Abend zog zudem Jermaine Wattimena in die zweite Runde ein. Der Niederländer, der zuletzt bei der EM in Dortmund das Finale erreicht hatte, bezwang Stefan Bellmont mit 3:0. Für den ersten Schweizer WM-Teilnehmer ist die Premiere im Ally Pally damit bereits vorbei. Zudem setzte sich der Ire Keane Barry gegen den Belgier Kim Huybrechts mit 3:1 durch.

Am Montag steigt mit Kai Gotthardt der erste von insgesamt sechs Deutschen ins Turnier ein. Der 29-Jährige aus Esslingen am Neckar trifft in der Nachmittagsession (ab 13.30 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den Schotten Alan Soutar.