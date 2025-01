Darts-WM: Wright im Viertelfinale gegen Bunting ausgeschieden

Party gestoppt: Der zweimalige Darts-Weltmeister Peter Wright ist nach seinem WM-Achtelfinalcoup gegen Titelverteidiger Luke Humphries gleich in der nächsten Runde ausgeschieden. Der in der Weltrangliste auf Rang 17 abgerutschte Schotte unterlag im Viertelfinale am Neujahrsabend mit 2:5 Sätzen dem an Nummer acht gesetzten Engländer Stephen Bunting, der damit zum zweiten Mal in seiner Karriere im WM-Halbfinale steht.

Der 39 Jahre alte Bunting kämpft damit nun am Donnerstagabend gegen den Sieger des englischen Viertelfinalduells zwischen Supertalent Luke Littler und Nathan Aspinall um seinen ersten Finaleinzug bei einer Weltmeisterschaft der Professional Darts Cooperation (PDC). Beim damaligen Konkurrenzverband BDO war "The Bullet" 2014 Weltmeister geworden, ehe er zur PDC wechselte.

"Snakebite" Wright konnte im dritten Viertelfinale des Tages nicht an die starke Leistung vom Sieg über Humphries anknüpfen und fand erst zu spät in die Partie. Nur vier der ersten 16 Legs konnte sich der 54-Jährige sichern. Beim Stand von 0:4 nach Sätzen gelang ihm dann glatt der erste Satzgewinn - und anschließend auch das 2:4 - doch zu mehr sollte es nicht mehr reichen.

Am Nachmittag musste in Gerwyn Price bereits ein weiterer früherer Weltmeister die Segel streichen. Der Waliser verlor trotz einer 2:0-Satz-Führung gegen den Engländer Chris Dobey mit 3:5. Dobey trifft damit ebenfalls am Donnerstag im Halbfinale auf den dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen aus den Niederlanden, der sich in einem hochklassigen Match mit 5:3 gegen den Engländer Callan Rydz durchsetzte.