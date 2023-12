Darts-WM 2024: Supertalent Luke Littler sorgt für neuen Rekord

Aber wie weit kann es für den jungen Engländer im "Ally Pally" gehen? Weil mit James Wade und Peter Wright gleich zwei große Namen in seinem Zweig des Turniers bereits ausgeschieden sind, wäre sogar das Erreichen des Viertelfinals durchaus realistisch.

Ganz nebenbei stellte der Teenager mit 106,12 Punkten im Schnitt einen neuen WM-Rekord auf. Seit die WM in ihrer derzeitigen Form ausgetragen wird, hat kein Spieler in der ersten Runde einen höheren 3-Dart-Average gespielt.

Spätestens nach seinem Auftritt gegen Christian Kist dürfte Luke "The Nuke" Littler jedem Dart-Fan ein Begriff sein. Der 16-Jährige ließ seinem erfahrenen Gegner bei seinem ersten WM-Auftritt keine Chance und schickte den Niederländer mit 3:0 in den Sätzen nach Hause.

Bei der Darts-WM in London sorgte Luke Littler in seinem Erstrundenmatch für einen neuen Rekord. Der erst 16-Jährige gilt als Supertalent und wird schon jetzt von einige Experten als kommender Weltmeister gehandelt.

Mardle vergleicht Littler mit van Gerwen

Dafür muss sich "The Nuke" in Runde zwei aber erst einmal gegen Andrew Gilding durchsetzen. Der "Goldfinger" steht im Live-Ranking der PDC auf Platz 16, gewann in diesem Jahr bei den UK Open seinen ersten Major-Titel. Trotzdem ist er gegen den Youngster nicht der "klare Favorit".

Darts-Legende Wayne Mardle war nach dem Erstrundenmatch des amtierenden PDC-Juniorenweltmeisters Littler voll des Lobes. Der 50-Jährige, mittlerweile TV-Experte in England, schrieb bei "X" (ehemals Twitter): "Sie haben gerade etwas Außergewöhnliches erlebt. Luke Littler ist vielleicht das größte Naturtalent, das ich je gesehen habe."

Während der TV-Übertragung verglich Mardle ihn sogar schon mit einem der größten der Szene: "Dieses Kind kommt Michael van Gerwen am nächsten."

Und auch Phil Taylor, 16-maliger Weltmeister und DIE Ikone des Sports, sieht in Littler die Zukunft des Darts: "Er ist der beste Teenager, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich gehe davon aus, dass er einer der besten Spieler der Geschichte wird."