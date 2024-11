Darts-WM 2025: Deutschland-Hoffnung Martin Schindler erst zum Schluss - PDC veröffentlicht Spielplan

Das geht aus dem offiziellen Spielplan hervor, den die Professional Darts Corporation (PDC) am Mittwoch bekannt gab. Als letzter Deutscher startet Martin Schindler. Die deutsche Nummer eins bekommt es am 22. Dezember (20:00 Uhr) mit dem Sieger der Erstrundenpartie zwischen Callan Rydz (England) und Romeo Grbavac (Kroatien) zu tun.

Darts-Profi Kai Gotthardt wird bei der diesjährigen WM als erster Deutscher ins Turnier eingreifen. Bei seinem Debüt auf der größten Bühne des Sports ist der 29-Jährige aus Esslingen schon am 16. Dezember gegen den Schotten Alan Soutar gefordert (13:30 Uhr), er ist damit bereits am zweiten Turniertag im Einsatz.

Debütant Niko Springer drohen Hammer-Duelle

Ricardo Pietreczko (Hannover) wirft seine ersten Pfeile am 17. Dezember ab 20:00 Uhr. In der ersten Runde muss er gegen den Chinesen Zong Xiaochen ran. Gabriel Clemens (Saarwellingen), Halbfinalist von 2023, ist erst am 19. Dezember (ab 13:30 Uhr) - wie Schindler schon in der zweiten Runde - gegen Niels Zonneveld (Niederlande) oder Robert Owen (Wales) an der Reihe (der Spielplan in der Übersicht).

Am Abend des gleichen Tages trifft Deutschlands zweiter Debütant Niko Springer auf den Engländer Scott Williams, Halbfinalist des vergangenen Jahres. In Runde zwei würde auf Springer sogar der frühere Weltmeister Rob Cross (England) warten.

Der Kölner Florian Hempel muss bei seiner vierten WM-Teilnahme dann am 20. Dezember gegen den Niederländer Jeffrey De Zwaan (ab 20:00 Uhr) bestehen. Bislang schaffte er es maximal bis in die dritte Runde (2022 und 2024).