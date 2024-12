Darts-WM 2025: Die Walk-On-Songs der Stars im Ally Pally

Manchmal ist das erste Highlight schon vor dem Spiel. Wenn die Darts-Star im Ally Pally bei der WM einlaufen, ist Party angesagt. ran schaut auf die Walk-On-Songs der Stars. Die Darts-Weltmeisterschaft 2025 steht vor der Tür. Ab Sonntag (15. Dezember) fliegen wieder die Pfeile im Alexandra Palace zu London. Bei manch einem Darts-Star beginnt die große Party bereits vor der Partie. Wenn die Zuschauer im "Ally Pally" die Einlauf-Musik der Profis hören, herrscht immer wieder Ausnahmezustand. Darts-WM 2025 live im Free-TV und im Livestream: Übertragung, Spielplan, Start des Turniers, Spiele der Deutschen Aber welche Hits laufen dieses Jahr beim renommiertesten Turnier des Darts-Sports?ran schaut auf die Walk-On-Songs der Darts-Stars bei der WM 2025.

Die Walk-On-Songs der Stars bei der Darts-WM 2025 Luke Humphries - "I predict a riot" von Kaiser Chiefs

Michael Smith - "Shut Up & Dance" von Walk the Moon Michael van Gerwen - "Seven Nation Army" von The White Stripes

Luke Littler - "Green Light" von Flo Rida Rob Cross - "Hot Hot Hot" von Arrow Dave Chisnall - "Dizzy" von Vic Reeves und The Wonder Stuff Jonny Clayton - "Johnny B. Goode" von Chuck Berry Stephen Bunting - "Titanium" von David Guetta Damon Heta - "Things Get Only Get Better" von D:Ream Gerwyn Price - "Ice, Ice Baby" von Vanilla Ice

Dimitri van den Berg - "Happy" von Pharrell Williams Nathan Aspinall - "Mr. Brightside" - The Killers

Danny Noppert - "High Hopes" von Panic! At The Disco Gary Anderson - "Jump Around" von House of Pain Chris Dobey - "Let‘s Get Ready to Rhumble" von Ant & Dec James Wade - "I'm Still Standing" von Elton John Peter Wright - "Don‘t Stop The Party" von Pitbull

Josh Rock - "Welcome To The Party" von DJ Krissy Ross Smith - "Tubthumping" von Chumbawamba Ryan Searle - "Breathe" von The Prodigy Andrew Gilding - "Gold" von Spandau Ballet

Martin Schindler - "Another Brick In The Wall" von Korn Joe Cullen - "Don‘t Look Back In Anger" von Oasis

Mike De Decker - "Best Day Of My Life" von American Authors Dirk van Duijvenbode - "Just Like You" von Radical Redemption

Daryl Gurney - "Sweet Caroline" von Neil Diamond

