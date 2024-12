Die 32. Ausgabe der Darts-Weltmeisterschaft findet auch 2024/25 von Mitte Dezember bis Anfang Januar im legendären Alexandra Palace in London statt. ran erklärt, wie ihr das Turnier live im TV und im kostenlosen Livestream sehen könnt.

Gegen Ende des Jahres dürfen sich Darts-Fans auf der ganzen Welt auf ihr größtes Highlight freuen: Am 15. Dezember begann die Darts-WM 2025 im Alexandra Palace in London. Der Weltmeister wird am 3. Januar 2025 im großen Finale gekürt. Hier geht es direkt zum kostenlosen Livestream der Darts-WM bei Joyn.

Der Engländer Luke Humphries geht als Titelverteidiger in London an den Start. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft schlug Humphries, der in der Vergangenheit noch mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte, Wunderkind Luke Littler mit 7:4. Erstmals in der Darts-Geschichte haben sich sechs deutsche Profis für die WM in London qualifiziert. Fünf sind nach Weihnachten aber nicht mehr dabei, einzig Ricardo Pietreczko ist noch am Start und trifft im Achtelfinale auf Nathan Aspinall. Hier erhaltet ihr alle Informationen darüber, welche Spiele der Darts-WM live im Fernsehen und im Livestream übertragen werden.

Wann startet die Darts-WM 2025 und wie sieht der Spielplan aus? Die PDC Dart World Championship startete am 15. Dezember 2024 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird. Startdatum: Sonntag, 15. Dezember 2024 Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2024 (keine Spiele) Silvesterpause: 31. Dezember 2024 (keine Spiele) Finale: Freitag, 3. Januar 2025 Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2025 gibt's auch auf ran.de bzw. in der ran App.

2023 2024 2025 1. Runde 2. Runde 3. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale PDC Weltmeisterschaft 21:45 Jonny Clayton J. Clayton 2:4 2 1 1 3 3 1 1 4 3 3 0 1 3 3 Beendet G. Price Gerwyn Price 23:02 Luke Humphries L. Humphries 1:4 1 2 3 2 2 0 4 3 2 3 3 3 Beendet P. Wright Peter Wright 13:45 Kevin Doets K. Doets -:- 0 0 C. Dobey Chris Dobey 15:00 Robert Owen R. Owen -:- 0 0 C. Rydz Callan Rydz 16:15 Ricardo Pietreczko R. Pietreczko -:- 0 0 N. Aspinall Nathan Aspinall 20:15 Stephen Bunting S. Bunting -:- 0 0 L. Woodhouse Luke Woodhouse 21:30 Michael van Gerwen M. van Gerwen -:- 0 0 J. de Graaf Jeffrey de Graaf 22:45 Luke Littler L. Littler -:- 0 0 R. Joyce Ryan Joyce

Darts-WM 2025 heute live: Werden die Spiele im Free-TV übertragen? Ja, im deutschen Free-TV überträgt Sport1 die Spiele inklusive Finale im kostenfrei empfangbaren Fernsehen. Auch interessant: Darts-WM - Michael van Gerwen attackiert Ex-Weltmeister Adrian Lewis

Darts 2025 live: Wer überträgt die Weltmeisterschaft heute im Livestream? Sport1 stellt einen kostenfreien Livestream bereit, ebenso auch Joyn. Nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos bei DAZN könnt ihr dort zudem alle Spiele und Sessions im Livestream sehen.

Darts-WM live und kostenlos auf Joyn schauen Darts-WM 2025 live: Kostenloser Livestream auf Joyn Auf Joyn könnt ihr den kostenlosen Sport1-Stream schauen.

PDC World Darts Championship: Wer zeigt die Spiele heute im Pay-TV? DAZN zeigt sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Darts-Weltmeisterschaft 2025 heute live: Wo gibt es einen Liveticker? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

