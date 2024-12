Darts-WM 2025 heute live im Stream & Ticker: Rydz macht den Dreammaker platt

Die Darts-WM 2025 ist endgültig in der heißen Phase angekommen. Die Spiele vom Sonntag in der Übersicht.

Die Nachmittagssession in der Übersicht:

Jeffrey de Graaf – Paolo Nebrida (3. Runde) - 4:1

Jeffrey de Graaf setzt sich am Ende souverän mit 4:1 gegen Paolo Nebrida durch. Nach anfänglichen Schwierigkeiten reichte dem Schweden ein Average von knapp 90 Punkten und eine Doppelquote von über 43%, um einen heute nicht ganz so gut aufgelegten Nebrida zu schlagen. Im Achtelfinale trifft de Graaf auf die Nummer 3 der Welt: Michael Van Gerwen.

Kevin Doets – Krzysztof Ratajski (3. Runde) - 4:3

Hawk Eye gewinnt! Auf Tops holt sich der junge Niederländer dieses Leg und nutzt seinen zweiten Matchdart. Ratajski kam in dieses Leg nicht wirklich gut hinein und stand am Ende noch auf 186 Rest. Der Pole wird sich massiv über diese Niederlage ärgern, da er ganze vier Matchdarts ungenutzt lies und einen deutlich besseren Average spielte. Für Doets geht es im Achtelfinale gegen Chris Dobey weiter.

Dimitri van den Bergh – Callan Rydz (3. Runde) - 0:4

Das wars! Wieder liegt The Riot deutlich vor seinem Gegner. Van den Bergh bekommt nochmal die Chance im Spiel zu bleiben. Nach zwei Würfen in die Triple-20 verpasst der Belgier aber das Bulls-Eye. So kommt Rydz wieder an die Reihe und nutzt seinen zweiten Matchdrat auf der Doppel-6.