Darts-WM 2025 jetzt live im Stream und Ticker: Achtelfinals mit Michael van Gerwen und Luke Littler

Der heutige Montag steht bei der Darts-WM 2025 ganz im Zeichen der Achtelfinals. Am Nachmittag trifft unter anderem Ricardo Pietreczko auf Nathan Aspinall, am Abend sind Michael van Gerwen und Luke Littler dran.

Darts-WM 2025: Die Ergebnisse des Nachmittags

Kevin Doets vs. Chris Dobey - Endstand 3:4

In einer sehr spannenden, aber keinesfalls hochkarätigen Partie setzt sich Chris Dobey mit 4:3 nach Sätzen gegen Kevin Doets durch. Vor allem im Scoring war Hollywood der bessere Spieler, allerdings hat der Engländer durch eine miserable Doppelquote die Partie immer wieder spannend gemacht. Am Ende setzt sich dennoch der Favorit durch und zieht ins Viertelfinale gegen Gerwyn Price ein.

Robert Owen vs. Callan Rydz - Endstand 3:4

Die Reise von Überraschungsmann Robert Owen ist nach großem Kampf beendet, Callan Rydz steht zum zweiten Mal im WM-Viertelfinale. Dabei fing Owen ganz stark an und führte schnell mit 2:0 in den Sätzen, vergab aber die Chance zum womöglich vorentscheidenden 3:0. Für Rydz war der Satzgewinn ein Weckruf, er bestimmte fortan das Spiel, während Owen kaum noch mithalten konnte. Erst im sechsten Satz fand der Clemens-Bezwinger zurück in die Spur. Im siebten Satz lieferten sich beide eine enge Schlacht, die Rydz am Ende für sich entschied. Im Viertelfinale trifft er auf Michael van Gerwen oder Jeffrey de Graaf.

Ricardo Pietreczko vs. Nathan Aspinall - Endstand 0:4

Der letzte Deutsche bei der Darts-WM ist raus - und das krachend. Ricardo Pietreczko erwischte in seinem Achtelfinale gegen Nathan Aspinall einen rabenschwarzen Nachmittag und ging völlig unter. Am Ende stand nicht nur ein 0:4 in den Sätzen, "Pikachu" gewann in der gesamten Partie überhaupt nur zwei Legs. Zwischenzeitlich holte Aspinall zehn Legs in Serie. Großes Problem beim 30-jährigen Deutschen war das Scoring, er fand nie zu seiner Form und beendete das Spiel mit einem desaströsen Average von weniger als 80 Punkten. Aspinall reichten gut 94 Punkte im Schnitt zum ungefährdeten Sieg, er trifft im Viertelfinale auf Luke Littler oder Ryan Joyce.