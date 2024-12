Tatsächlich kennt sein Weg seit einiger Zeit nur eine Richtung: steil nach oben. Doch das war nicht immer so.

"Cool Hand Luke" sollte gute Chancen haben, denn Humphries zeigte in den vergangenen zwölf Monaten konstant gute Leistungen, gewann zahlreiche Turniere und überstand auch kritische Phasen immer wieder.

Luke Humphries ist derzeit der wohl beste Darts-Spieler der Welt. Der amtierende Weltmeister schickt sich an seinen Titel 2025 zu verteidigen.

"Ich hatte eine schlimme Panikattacke auf der Bühne, als ich 5:2 führte, und das hat mich sehr mitgenommen. Da habe ich mir gedacht, wenn ich das nicht alles rauslasse, dann wird meine Karriere so enden: Ich verliere immer wieder Spiele, die ich eigentlich nicht verlieren sollte", sagte er damals zu "Sky".

Stein des Anstoßes, mit seinen Problemen an die Öffentlichkeit zu gehen, war eine Niederlage gegen James Wade bei den German Darts Open 2019, als er trotz 5:2-Führung mit 5:6 verlor.

Wie viele Profisportler unterlag auch Humphries damals der Annahme, psychische Probleme würden ihm als Schwäche ausgelegt werden. "Es ist, als hätte man zwei Schlachten zu schlagen. Der eine Kampf ist der Kampf gegen die Angst und die Panik in deinem Kopf und der andere ist der, in dem du versuchst, ein Dartspiel zu gewinnen", schilderte er seine Probleme.

Es sei ihm wichtig gewesen, "dass das Bewusstsein dafür wächst, dass die Menschen etwas mehr sagen. Und keine Angst zu haben, das Thema psychische Gesundheit anzusprechen, ist das Beste, was dabei herauskommen kann", erklärte Humphries.

Gut vier Jahre später ist dieses dunkle Kapitel in seinem Leben Vergangenheit. Humphries ist mental gewachsen, auch als Persönlichkeit ist er so stark wie nie zuvor. Im Oktober 2022 wurde er Vater eines Sohnes.

Gewichtsverlust als weiterer Schlüssel

Auch optisch veränderte sich Humphries, er verlor in den vergangenen Jahren deutlich an Körpergewicht. Mehr als zwölf Kilo nahm er ab, was für ihn ein elementarer Bestandteil war, um die folgende Entwicklung hin zu einem der besten Spieler auf der Tour nehmen zu können.

"Es ist kein Zufall, dass ich früher nie in der Lage war, ins Viertel- oder Halbfinale zu kommen, weil mir dann die Energie ausging", erklärte er: "Ich glaube nicht, dass ich als untrainierte und ungesunde Version von mir dort wäre, wo ich jetzt bin."

Wo er ist, ist die Spitze der Darts-Welt. Weltmeister und Nummer 1 der Welt.