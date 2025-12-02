Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn
Darts WM 2026 - Ricardo "Pikachu" Pietreczko über WM-Ziele: "Jeden Gegner aus dem Weg räumen und das Turnier gewinnen"
- Veröffentlicht: 02.12.2025
- 12:26 Uhr
- Julian Erbs
Bevor die Darts-WM am 11. Dezember startet, hatten Medienvertreter im Rahmen einer Pressekonferenz die Möglichkeit, Ricardo "Pikachu" Pietreczko Fragen zu stellen.
Der inoffizielle Start zur Darts-WM 2026 erfolgte am vergangenen Montag, als das komplette Teilnehmerfeld feststand und die Auslosung über die Bühne ging.
Ricardo Pietreczko trifft zum Auftakt auf einen bekannten Gegner: Jose de Sousa, der sich zu Wochenbeginn eines der letzten fünf WM-Tickets sichern konnte. "Jose und ich kennen uns schon ziemlich lange. Wir haben auch schon öfter im E-Dart gegeneinander gespielt", beginnt "Pikachu" seine Einschätzung.
"Gemessen an den Averages hat er einen sehr souveränen Qualifier gespielt - aber ich weiß, was er für ein Jahr hatte. Die Auslosung hätte schlimmer, aber auch besser kommen können. Es ist ein Mittelding, würde ich sagen", so der gebürtige Berliner weiter.
Ein Blick auf den Turnierbaum macht Pietreczko durchaus optimistisch. "Ich bin am weitesten entfernt von Luke Littler und Luke Humphries", erklärt der Deutsche. Tatsächlich wurde der 31-Jährige auf der letzten Position der oberen Hälfte gesetzt.
Pietreczko hat Glück bei Auslosung
Damit liegt er nicht nur auf der gegenüberliegenden Seite von Luke Humphries, sondern auch so weit wie möglich vom Topgesetzten Luke Littler entfernt. Diese Ausgangslage hätte allerdings auch ganz anders aussehen können.
Mit 283.000 Pfund Preisgeld steht Pietreczko aktuell auf Platz 33 der Weltrangliste und liegt damit nur 2.000 Pfund hinter Joe Cullen.
- Darts-WM 2026: Umstrittener britischer TV-Star fordert Luke Littler heraus
- Darts WM 2026: PDC stellt Spielplan vor: Deutscher Arno Merk eröffnet
Für den "Rockstar" bedeutet das die schwierige Ausgangslage, unmittelbar neben Luke Littler gesetzt zu sein. Dadurch könnte es bereits in der dritten Runde zu einem direkten Duell der beiden Engländer kommen.
Pietreczko bleibt dennoch realistisch und betont: "Es ist natürlich ein Vorteil, aber es gibt auch noch andere Spieler, gegen die man verlieren kann."
Angesprochen auf sein Ziel für die bevorstehende Weltmeisterschaft, zeigte sich Pietreczko wie gewohnt ambitioniert. "Das Ziel ist dasselbe wie bei jedem Turnier: Jeden Gegner aus dem Weg räumen und das Turnier gewinnen", sagt "Pikachu".
"Pikachu" will WM-Sieg
Kann er sich auch mit einem anderen Ergebnis anfreunden? "Letztes Jahr habe ich gesagt, dass ich immer eine Runde weiterkommen möchte – dieses Jahr wäre dann das Viertelfinale dran. Sollte ich im Achtelfinale stehen, werde ich mir nicht denken: "Oh cool, damit bin ich zufrieden, jetzt schalte ich ab."
"Zufrieden bin ich erst, wenn ich ausgeschieden bzw. Weltmeister bin und sagen kann, dass ich ein gutes Turnier gespielt habe."
Die Darts-WM 2026 wäre sicher ein idealer Moment für einen weiteren tiefen Lauf bei einem Major-Turnier. Erstmals werden im Ally Pally insgesamt fünf Millionen Pfund ausgeschüttet, ein Fünftel davon geht an den neuen Weltmeister.
Dadurch stellt sich die Frage, ob diese Rekordsumme bei den Spielern zusätzlichen Druck erzeugt oder zu noch mehr Motivation führt. Pietreczko hat darauf eine klare Antwort.
"Natürlich ist diese WM die wichtigste, die es bis jetzt gab. Aber wenn ich auf der Bühne stehe, denke ich da überhaupt nicht dran. Ich will das Spiel gewinnen – da ist die Weltranglistenposition für mich zweitrangig", erklärt er.
Auch interessant: Darts-WM 2026: Luke Littler sind WM-Preisgelder egal