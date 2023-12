Dartsprofi Schindler vor WM: "Frei von Ängsten" spielen

Anzeige

Für Dartsprofi Martin Schindler ist die Marschroute für die WM in London klar. "Ich gehe mit breiter Brust in das Turnier, muss es aber schaffen, frei von Ängsten und Zweifeln aufzutreten, dann habe ich die Chance, weit zu kommen", sagte der 27-Jährige bei WEB.DE News.

Am Freitag beginnt die Weltmeisterschaft im Alexandra Palace, Schindler träumt vom großen Wurf. "Natürlich würde ich gerne so weit wie möglich kommen und am Ende des Turniers den Pokal selber hochhalten", sagte der Strausberger, der als einer von fünf Deutschen antritt. Topfavorit sei aber der Engländer Luke Humphries: "Insgesamt würde ich von einem relativ offenen Feld sprechen, aber natürlich ragt Humphries noch einmal heraus."

Schindler, an Position 26 gesetzt, steigt in der zweiten Runde ein und trifft am 22. Dezember auf den Sieger des Duells zwischen Jermaine Wattimena (Niederlande) und Fallon Sherrock (England).