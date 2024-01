Darts-WM 2024 heute live: Spielplan, Termine, Ergebnisse - Finale im Ally Pally

Anzeige Von Mitte Dezember 2023 bis Anfang Januar steht die Darts-WM 2024 an. Wer überträgt das Highlight live? Welche deutschen Spieler sind mit dabei? Wann geht's los und wann steigt das Finale? Alle Infos zum Turnier. Von Mitte Dezember bis Anfang Januar findet im Londoner Alexandra Palace - von Fans nur "Ally Pally" genannt - die Darts-WM 2024 statt. Am 15. Dezember ging die Darts-WM in ihre 31. Auflage, der Nachfolger von Vorjahressieger Michael Smith wird gesucht. Oder verteidigt der "Bully Boy" seinen Titel sogar und sichert sich zum zweiten Mal in seiner Karriere die Trophäe und das Preisgeld? WM-Rekordsieger ist übrigens der Engländer Phil Taylor. "The Power" konnte den Titel 14 Mal gewinnen, seit das Turnier von der PDC ausgetragen wird und hat insgesamt sogar noch zwei WM-Titel mehr auf dem Konto. Unter den noch aktiven Spielern hält der Niederländer Michael van Gerwen mit drei PDC-Weltmeisterschaften den Rekord. Beinahe hätte sich auch der Saarländer Gabriel Clemens zum Weltmeister gekürt, im vergangenen Jahr stürmte "The German Giant" bis in das Halbfinale, unterlag dort aber dem späteren Sieger Smith. Auch in diesem Jahr war Clemens wieder mit von der Partie, neben ihm schafften es noch drei weitere deutsche Spieler in die 3. Runde. Dort war für den Saarländer und die restlichen Deutschen allerdings Schluss. Wer dabei ist und was es sonst noch zur Darts-WM 2024 zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst. Hier geht es direkt zum Livestream der Darts-WM bei Joyn. Übrigens: Am 6. Januar 2024 findet wieder die Promi-Darts-WM statt, auch der neue Weltmeister wird dabei sein. Ab 20:15 Uhr live auf ProSieben, im Livestream auf ran.de, in der ran-App sowie auf Joyn.

Spielplan der Darts-WM 2024: Wann startet heute das Finale? Luke Littler vs. Luke Humphries (ab 21:15 Uhr im ran-Liveticker)

Darts-WM 2024: Wann und wo wird die Weltmeisterschaft ausgetragen? Die erste Runde startete am 15. Dezember 2023, das Finale findet heute, am 3. Januar statt. Austragungsort ist traditionell der Alexandra Palace in London, besser bekannt als "Ally Pally".

Darts-WM 2024: Wie viele Spieler nehmen teil und wer spielt gegen wen? Insgesamt nehmen 96 Spielerinnen und Spieler teil. Dazu zählen die 32 Bestplatzierten der Order of Merit (Geldrangliste der PDC), also die Top 32 der Welt. Diese sind gesetzt, haben in der ersten Runde spielfrei und greifen erst in der zweiten Runde ein. Die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zählen entweder zur Top 32 der Pro Tour Order of Merit oder haben eines der Qualifikationsturniere gewonnen und sich dadurch eine Wildcard erspielt. Im Vorfeld wurden alle Erst- und Zweitrunden-Paarungen ausgelost und terminiert. Hier findet ihr die komplette 1. Runde in der Übersicht.

Spielplan der Darts-WM 2024: Wann finden die einzelnen Runden statt? Pro Tag - mit Ausnahme des ersten Tages - werden jeweils zwei Sessions gespielt. Die Nachmittagssessions starten um 13:30 Uhr, die Abendsessions um 20:00 Uhr. Pro Session finden drei bis vier Partien statt. Die Halbfinals (ab 21:00 Uhr) und das Finale (ab 20:00 Uhr) werden nur am Abend ausgetragen. 1. Runde: 15. Dezember bis 21. Dezember 2023

2. Runde: 15. Dezember bis 23. Dezember 2023

3. Runde: 27. Dezember bis 29. Dezember 2023

Achtelfinale: 29. und 30. Dezember 2023

Viertelfinale: 1. Januar 2024

Halbfinals: 2. Januar 2024

Finale: 3. Januar 2024

Darts-WM 2024: In welchem Modus wird gespielt? Anders als bei vielen Major-Turnieren gilt bei der WM der "Best of"-Modus. Das heißt, dass in einer Runde eine gewisse Anzahl an Sätzen gewonnen werden muss, um sich durchzusetzen. Um einen Satz für sich zu entscheiden, ist der Gewinn von drei Legs notwendig. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 runterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen. Ab der zweiten Runde gilt für einen Satzgewinn die "Two Clear Leg"-Regel. Das bedeutet, dass der Satz erst entschieden ist, wenn der Vorsprung zwei Legs beträgt. Beim Stand von 5:5 in den Legs folgt ein "Sudden Death"-Leg um die Entscheidung. Übrigens: Hier haben wir einige Begriffe aus der Welt des Darts für euch erklärt. In welcher Runde wie viele Sätze für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend: 1. Runde: Best of 5 (drei Gewinnsätze)

2. Runde: Best of 5 (drei Gewinnsätze)

3. Runde: Best of 7 (vier Gewinnsätze)

Achtelfinale: Best of 7 (vier Gewinnsätze)

Viertelfinale: Best of 9 (fünf Gewinnsätze)

Halbfinale: Best of 11 (sechs Gewinnsätze)

Finale: Best of 13 (sieben Gewinnsätze)

Darts-WM 2024: Welche deutschen Spieler nehmen teil und wie stehen die Chancen? Fünf deutsche Profis sind mit dabei. Als Nummer 24 bzw. 26 der Welt sind Gabriel Clemens und Martin Schindler gesetzt und greifen erst in der zweiten Runde ein. Für beide dürfte das Erreichen der 3. Runde das Minimalziel sein. Ob es bis in das Achtelfinale geht, ist schwierig vorherzusagen. Sollte es sogar bis in das Viertelfinale oder noch weiter gehen, wäre das auf jeden Fall eine Überraschung. Darüber hinaus sicherte sich Ricardo "Pikachu" Pietreczko, der im Oktober völlig überraschend die German Darts Championship gewann, seine Teilnahme über die Pro Tour Order of Merit. Auch Dragutin Horvat ist mit dabei, der 47-Jährige gewann die Super League und erspielte sich somit seine Wildcard. Auf den letzten Drücker sicherte sich auch Florian Hempel sein WM-Ticket. Alle drei müssen bereits in der ersten Runde ran, das Erreichen der dritten Runde wäre schon äußerst positiv.

Darts-WM 2024: Wer sind die Top-Favoriten auf den Titel? Lange zählten der Titelverteidiger Michael Smith, Michael van Gerwen und auch Gerwyn Price zu den heißesten Anwärtern. Alle drei schieden jedoch überraschend (früh) aus. Auch Gary Anderson, Weltmeister von 2015 und 2016, hat seine Form alter Tage wieder zurückgefunden und spielte vor allem in der zweiten Jahreshälfte gute Pfeile. Doch auch der Schotte verabschiedete sich vorzeitug aus dem Ally Pally aus. Im Schatten der ganz Großen spielte sich zudem Luke Humphries an die Weltspitze, der Engländer siegte zuletzt beim Grand Slam of Darts und ist wohl der formstärkste Spieler auf der Tour. Er hat es bis ins Finale geschafft. Dort trifft er auf die Überraschung der WM schlechthin: Das 16 Jahre alte Darts-Wunderkind Luke Littler.

Darts-WM 2024: Wie hoch ist das Preisgeld? Insgesamt werden 2,5 Millionen Pfund ausgeschüttet, ein Fünftel davon geht an den Weltmeister. Alleine für das Erreichen der 1. Runde gibt es schon 7.500 Pfund. Nachfolgend die komplette Aufteilung. 1. Runde: 7.500 Pfund

2. Runde: 15.000 Pfund

3. Runde: 25.000 Pfund

Achtelfinale: 35.000 Pfund

Viertelfinale: 50.000 Pfund

Halbfinale: 100.000 Pfund

Finale: 200.000 Pfund

WM-Titel: 500.000 Pfund

Darts-WM 2024 heute live: Wer überträgt die Weltmeisterschaft im TV? Im Free-TV ist ein Großteil der Sessions bei Sport1 zu sehen. Darüber hinaus werden alle Sessions und Partien vermutlich auch auf den Pay-TV-Kanälen von DAZN gezeigt. Alle Infos über die heutigen TV-Übertragungen und Livestreams findest du hier! Mittwoch, 03.01.2024: Finale Final-Session: ab 21:00 Uhr

Darts-WM 2024 heute live: Wo läuft das Turnier im Livestream? Sport1 stellt einen kostenfreien Livestream bereit ebenso Joyn. Nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos bei DAZN könnt ihr dort zudem alle Spiele und Sessions im Livestream sehen.

Darts-WM 2024 heute live: Wo gibt es einen Liveticker? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Darts-WM 2024 - Spielplan und Ergebnisse