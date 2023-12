Mitfavorit Cross im Achtelfinale der Darts-WM

Anzeige

Der englische Mitfavorit Rob Cross hat bei der Darts-WM in London letztlich souverän das Achtelfinale erreicht. Der Weltmeister von 2018 gewann am Mittwoch mit 4:2 Sätzen gegen den aufmüpfigen Schweden Jeffrey de Graaf. Der Weltranglistenachte Cross trifft am Freitag in der Runde der letzten 16 nun auf den Waliser Jonny Clayton, Nummer neun der Setzliste, oder Krzysztof Ratajski (Nr. 24) aus Polen.

Cross konterte im Laufe der Partie immer wieder die starken Momente des in den Niederlanden geborenen de Graaf. Im sechsten Satz holte "Voltage" erst das benötigte Break und blieb dann bei eigenem Anwurf fehlerlos. Insgesamt spielte er 101,32 Punkte im Schnitt. In der Mittagssession waren zuvor bereits die Deutschen Martin Schindler (3:4 gegen Scott Williams) und Gabriel Clemens (1:4 gegen Dave Chisnall) ausgeschieden.

Am Abend bekommen die Fans im "Ally Pally" einige Leckerbissen zu sehen. Den Auftakt ab 20.10 Uhr macht der 16 Jahre alte Shootingstar Luke Littler gegen den Kanadier Matt Campbell. Es folgt der Auftritt des dreimaligen Weltmeisters Michael van Gerwen gegen seinen niederländischen Landsmann Richard Veenstra. Und zum Abschluss trifft der amtierende Titelträger Michael Smith auf den Letten Madars Razma.