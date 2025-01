Nach Darts-WM 2025: Weltmeister Luke Littler kündigt wichtige Veränderung an

Wenige Tage nach seinem Triumph bei der Darts-WM 2025 kündigt Luke Littler persönliche Veränderungen an.

Das Jahr 2025 hätte für Luke Littler nicht besser starten können. In einem teilweise doch sehr einseitigen Finale bei der Darts-WM 2025 gegen Michael van Gerwen sicherte sich der 17-Jährige zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere den WM-Titel im Darts.

Doch auch das Jahr 2024 war für den Engländer überaus erfolgreich. Nach seinem kometenhaften Aufstieg bei der Darts-WM 2024, spielte sich Littler schnell in die Top-Regionen der Darts-Welt und gewann unter anderem die prestigeträchtige Premier League.

Trotzdem will "The Nuke" in den kommenden Monaten Dinge in seinem Leben verändern. Gegenüber englischen Medien erklärte Littler: "Mein Manager sagte: 'Wenn du mit deinen Spielen fertig bist, kann es 23 Uhr oder Mitternacht sein, dann gibt es nur Fast Food'. Also muss ich auf mich aufpassen und vor dem Spiel essen. Wenn ich mit den Spielen fertig bin, selbst wenn ich noch lange aufbleibe, esse ich einfach nichts. Das ist meine neue Art zu leben."

Vorausgegangen auf seine Aussagen waren Diskussionen um das Gewicht Littlers.