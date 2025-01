"Kann es kaum erwarten": Littler "heiß" auf ersten WM-Titel

Wunderkind Luke Littler hat nach seinem Finaleinzug bei der Darts-WM den ganz großen Wurf fest im Visier. "Ich bin heiß auf meinen ersten WM-Titel", sagte der 17-Jährige nach dem 6:1 gegen Steven Bunting bei Sky Sports: "Offensichtlich spiele ich noch viel besser als letztes Jahr, die vielen Titel über das Jahr haben dazu beigetragen. Aber natürlich schaut man auf den größten Titel. Ich kann das Finale kaum erwarten."

Im Alexandra Palace spielt der Engländer am Freitagabend (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Niederländer Michael van Gerwen um die Sid-Waddell-Trophy und das Preisgeld in Höhe von 500.000 Pfund (ca. 581.000 Euro). Im Vorjahr hatte Littler im Endspiel mit 4:7 gegen Luke Humphries verloren. Diese Niederlage habe ihn besonders angespornt. "Seit diesem Spiel, wollte ich da wieder hin", führte er aus. Er sei "sehr dankbar" für die erneute Chance.

Bislang habe er ein "großartiges Turnier" gespielt und erwarte im Endspiel eine Partie auf höchstem Niveau. "Wenn wir beide so aufdrehen wie in den Halbfinals, wird es ein wirklich gutes Spiel", betonte Littler. Am Freitag werde er tagsüber "ein bisschen chillen", ehe es am Abend so richtig "abgehen" soll. Van Gerwen hatte sein Halbfinale gegen Chris Dobey ebenfalls dominant mit 6:1 für sich entschieden.