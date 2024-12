"Wieso nicht bei der WM?": Hempel träumt von einem "Run"

Mit viel Respekt und großer Zuversicht geht Florian Hempel bei der Darts-WM in sein Auftaktspiel am Freitagabend (21.10 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan. "An einem guten Tag kann Jeffrey jeden schlagen, aber davon hatte er in letzter Zeit wenige. Ich freue mich sehr auf das Spiel", sagte der 34-Jährige.