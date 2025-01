Stephen Bunting hat sich am Freitag beim Bahrain Darts Masters den Sieg geholt. Auf dem Weg dorthin warf er den Weltranglisten-Ersten Luke Humphries aus dem Turnier. Weltmeister Luke Littler scheiterte hingegen bereits früh.

Der 39-Jährige setzte sich im Finale beim ersten großen Turnier der World Series of Darts im Jahr 2025 gegen Gerwyn Price mit 8:4 durch.

Deutlich spannender war hingegen Buntings Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Luke Humphries. Im entscheidenden Leg setzte sich Bunting mit 7:6 durch und sicherte sich somit seinen Platz im Endspiel von Sakhir.

Dabei lag Bunting zwischenzeitlich schon mit 4:6 in Legs in Rückstand, "The Bullet" konnte aber die Partie doch noch zu seinen Gunsten drehen.

Weniger erfolgreich verlief der Auftritt von Weltmeister Luke Littler in Bahrain. Das englische Darts-Wunderkind schied schon im Viertelfinale deutlich mit 2:6 gegen Price aus, der bei seinem Sieg einen Nine-Darter knapp verpasste. Den letzten Dart auf die Doppel-12 verfehlte der Waliser.