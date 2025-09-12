Anzeige
Darts World Series finals

Darts: Gabriel Clemens scheitert bei World Series Finals in Amsterdam

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 21:18 Uhr
  • SID

Gabriel Clemens ist bei den World Series Finals in Amsterdam früh ausgeschieden und verlor in der ersten Runde 3:6 gegen Mike De Decker. Ein fast gelungener Neundarter im dritten Leg reichte nicht, um den "German Giant" zum Sieg zu führen.

Dartsprofi Gabriel Clemens hat in einer schwierigen Karrierephase einen kleinen Befreiungsschlag verpasst.

Der frühere WM-Halbfinalist verlor bei den World Series Finals in Amsterdam in der ersten Runde gegen den belgischen Grand-Prix-Sieger Mike De Decker mit 3:6. Clemens wartet nun schon seit der zweiten WM-Runde im Dezember 2023 auf einen Sieg bei einem Major der Professional Darts Corporation (PDC).

Im dritten Leg wäre Clemens, der sich über die Qualifikation einen Platz im Turnier gesichert hatte, beinahe ein Neundarter geglückt. Nach acht perfekten Würfen verpasste der 42-Jährige die Doppel-12, ging aber dennoch mit 2:1 in Führung.

Danach musste der "German Giant" seinen Gegner ziehen lassen, auch aufgrund großer Probleme auf die Doppelfelder. Clemens war der einzige deutsche Starter in den Niederlanden.

Gabriel Clemens fällt im PDC-Ranking

Nach seinem Halbfinal-Coup bei der Weltmeisterschaft 2023 hatte Clemens in der Weltrangliste den 19. Platz belegt, nie zuvor war ein Deutscher besser platziert.

Mittlerweile ist der Saarwellinger hinter Martin Schindler und Ricardo Pietreczko nur noch die Nummer drei in Deutschland. Im PDC-Ranking liegt Clemens auf Platz 40.

Bei den World Series Finals, dem Finale einer Einladungsturnierserie rund um den Globus, geht es um ein Preisgeld von 350.000 Pfund (rund 404.000 Euro), das allerdings nicht in die Order of Merit einfließt. Titelverteidiger ist der englische Weltmeister Luke Littler.

