Darts: Wer spielt Premier League? Vier Teilnehmer um Weltmeister Humphries fix - Bekanntgabe heute

Am Tag nach dem Finale Darts-WM 2024 gibt die PDC die acht Teilnehmer für die Premier League 2024 bekannt. Vier Spieler, darunter der neue Champions Luke Humphries, stehen bereits fest.

Das Finale der Darts-WM 2024 hatte einiges zu bieten.

Letztlich setzte sich Luke Humphries mit 7:4 gegen den 16-jährigen Shootingstar Luke Littler durch und krönte sich erstmals zum Champion.

Damit übernimmt der Engländer die Führung in der Order of Merit und hat auch seinen Platz in der Premier League sicher.

Dasselbe gilt für die Spieler auf den Rängen zwei bis vier, die von Michael van Gerwen, dem 2023er Weltmeister Michael Smith und Nathan Aspinall belegt werden.

Vier weitere Startplätze sind noch zu vergeben. Wer sich einen davon geschnappt hat, gibt die PDC am Donnerstag (4. Januar) bekannt.

Als nahezu sicher gilt, dass Gerwyn Price und Rob Cross eine Einladung erhalten werden. Als weitere Teilnehmer kommen unter anderem WM-Finalist Littler, Joe Cullen, Chris Dobey oder auch Stephen Bunting in Frage.