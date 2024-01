Darts: Alle Teilnehmer der Premier League fix - Weltmeister Humphries ist der Favorit

Anzeige

Am Tag nach dem Finale Darts-WM 2024 gibt die PDC die acht Teilnehmer für die Premier League 2024 bekannt. Neben Champion Luke Humphries und den drei folgenden Stars der Order of Merit gibt es auch vier Wild-Card-Teilnehmer, darunter Wunderkind Luke Littler.

Das Finale der Darts-WM 2024 hatte einiges zu bieten.

Letztlich setzte sich Luke Humphries mit 7:4 gegen den 16-jährigen Shootingstar Luke Littler durch und krönte sich erstmals zum Champion.

Damit übernimmt der Engländer die Führung in der Order of Merit und hat auch seinen Platz in der Premier League sicher.

Dasselbe galt bereits am Morgen nach dem Turnier für die Spieler auf den Rängen zwei bis vier, die von Michael van Gerwen, dem 2023er Weltmeister Michael Smith und Nathan Aspinall belegt werden.

Die vier weiteren Startplätze vergab die PDC an die früheren Weltmeister Peter Wright, Gerwyn Price und Rob Cross sowie Wunderkind Luke Littler. Die Namen wurden am Abend des 4. Januar verbreitet.

Bereits zuvor galt als nahezu sicher, dass Price und Cross eine Einladung erhalten würden. Als weitere Teilnehmer kamen Joe Cullen, Chris Dobey oder auch Stephen Bunting in Frage.