Am zwölften Spieltag der Darts Premier League gab es ein Sensations-Match zwischen Rekord-Sieger Michael van Gerwen und Weltmeister Luke Littler.

Das zweite Viertelfinale des zwölften Spieltags in der PDC-Darts-Premier-League hatte eine Sensation zu bieten. In Michael van Gerwen und Luke Littler standen sich zwei absolute Topstars des Trendsports gegenüber.

Weltmeister Littler war schnell mit 4:0 in Führung gegangen und hatte den Sieg schon vor Augen, da ein Match in der Premier League mit sechs Sätzen gewonnen wird.

Seine komfortable Lage konnte der 18-Jährige allerdings nicht in einen Sieg ummünzen. Der siebenmalige Premier-League-Sieger van Gerwen holte auf und konnte das Spiel sogar drehen. Am Ende stand es 6:5 für den Niederländer, der in der nächsten Runde auf Luke Humphries treffen wird.

Dieser setzte sich mit einem 6:3 im ersten Viertelfinale gegen Nathan Aspinall durch.