Darts-WM 2024: Anderson und Co. - So viel Geld verdienen Profis wirklich

Mit Darts lässt sich tatsächlich ordentlich Geld verdienen. Michael van Gerwen, einer der besten seiner Zunft, kassierte in den vergangenen Jahren Preisgelder in Millionenhöhe.

Aber was verdient ein Dartspieler wirklich? Wie hoch ist das Preisgeld beim Pfeilewerfen, und wie sehen die Darts-Gehälter von Michael van Gerwen, Gerwyn Price & Co. aus?

Wenn der Weltmeister bei der Darts-Weltmeisterschaft 2024 am 3. Januar gekrönt wird, erhält er nicht nur die Sid Waddell Trophy, sondern auch ein Preisgeld in Höhe von 500.000 britischen Pfund (ca. 585.000 Euro).

Seit 2007 veröffentlicht die PDC auch eine Rangliste der besten Spieler der Welt. In der sogenannten "PDC Order of Merit" werden die Profis basierend auf den während bestimmter Turniere in den letzten zwei Jahren erspielten Preisgeldern in der Darts-Weltrangliste geordnet.

Michael Smith (ENG) £1.271.250 Michael van Gerwen (NED) £1.107.250 Luke Humphries (ENG) £1.045.500 Peter Wright (SCO) £996.250 Gerwyn Price (WAL) £662.250 Nathan Aspinall (ENG) £647.500 Danny Noppert (NED) £537.750 Rob Cross (ENG) £525.500 Jonny Clayton (WAL) £490.000 Damon Heta (AUS) £468.250 Dave Chisnall (ENG) £464.500 Dirk van Duijvenbode (NED) £458.750 James Wade (ENG) £434.000 Joe Cullen (ENG) £430.750 Dimitri van den Bergh (BEL) £408.000 Ross Smith (ENG) £371.000 Chris Dobey (ENG) £363.750 Stephen Bunting (ENG) £351.250 Ryan Searle (ENG) £344.750 Andrew Gilding (ENG) £343.000

22. Gabriel Clemens (GER) £321.000

26. Martin Schindler (GER) £282.750

39. Ricardo Pietreczko (GER) £132.250

50. Mensur Suljovic (AUT) £109.000

59. Florian Hempel (GER) £86.750

136. Fallon Sherrock (ENG) £8.000

164. Dragutin Horvat (GER) £2.500

Stand: 16.12.2023; Quelle: Die aktuelle PDC Order of Merit