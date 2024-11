Rund einen Monat vor dem Beginn der Darts-WM steht mit dem Grand Slam of Darts das nächste Major-Turnier statt. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt. Vom 9. bis 17. November macht der Darts-Zirkus Halt in Wolverhampton und trifft sich zum "Grand Slam of Darts". Das Major-Turnier verspricht nicht nur aufgrund seines Formats eine Menge Spannung. Insgesamt 32 Spieler kämpfen dabei um den Titel, müssen sich dafür aber zuvor in einer Gruppenphase für die K.o.-Runde qualifizieren. Früher durften sogar BDO-Spieler am Turnier der PDC teilnehmen. Da die Liga mittlerweile nicht mehr existiert, gehen 2024 nur PDC-Stars an den Start. Als Favoriten gelten natürlich auch dieses Mal wieder die "großen Namen" - darunter Ausnahmetalent Luke Littler. Der amtierende Weltmeister und Titelverteidiger Luke Humphries ist hingegen überraschend bereits ausgeschieden. Ähnliches gilt für Michael van Gerwen. Mit Martin Schindler war nur ein Deutscher in Wolverhampton mit dabei, doch der 28-Jährige scheiterte ebenfalls in der Gruppenphase.

Interessant wird auch zu sehen sein, ob Mike De Decker und Ritchie Edhouse ihre überraschenden Titelgewinne beim World Grand Prix bzw. bei der Darts-EM bestätigen können. Beide stehen bereits im Achtelfinale, aber dort erwarten sie echte Top-Gegner. Wer dabei ist, wann die Spiele stattfinden und was es sonst noch zum Grand Slam of Darts zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst Auf Joyn kannst du auserwählte Sessions des Grand Slam of Darts kostenlos und live im Stream verfolgen

Grand Slam of Darts heute live: Wann und wo wird das Major-Turnier ausgetragen? Der Grand Slam of Darts findet vom 9. bis zum 17. November statt. Ausgetragen wird das Major-Turnier in Wolverhampton.

Grand Slam of Darts 2024 heute live: Wie viele Spieler nehmen teil? Insgesamt nehmen 32 Spieler am Turnier teil. Zu Beginn werden diese in acht Gruppen aufgeteilt. Nach drei Spielen (jeder gegen jeden) ziehen die jeweils ersten zwei in die K.o.-Phase ein.

Wie sehen die Gruppen für den Grand Slam of Darts aus? Gruppe A: Luke Humphries (Titelverteidiger), James Wade, Mickey Mansell, Rowby Rodriguez

Gruppe B: Danny Noppert, Martin Schindler , Cameron Menzies, Beau Greaves

Gruppe C: Rob Cross, Peter Wright, Martin Lukeman, Leonard Gates

Gruppe D: Dave Chisnall, Ross Smith, Ritchied Edhouse, Connor Scutt

Gruppe E: Michael Smith, Mike De Decker, Jermaine Wattimena, Mensur Suljovic

Gruppe F: Dimitri Van den Bergh, Luke Littler, Keane Berry, Lourence Ilagan

Gruppe G: Michael van Gerwen, Gary Anderson, Ryan Joyce, Noa van Leuven

Gruppe H: Stephen Bunting, Josh Rock, Gian van Veen, Wessel Nijman

Grand Slam of Darts: Der Spielplan - Wann finden die einzelnen Runden statt? Samstag, 09. November, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Samstag, 09. November, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Sonntag, 10. November, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Sonntag, 10. November, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Montag, 11. November, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Dienstag, 12. November, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele

Mittwoch, 13. November, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde

Donnerstag, 14. November, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde

Freitag, 15. November, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale

Samstag, 16. November, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale

Sonntag, 17. November, 14:00 Uhr: 2x Halbfinale

Sonntag, 17. November, 20:00 Uhr: Finale

Grand Slam of Darts heute live: Welche deutschen Teilnehmer sind dabei und wann spielen sie? In diesem Jahr ist mit Martin Schindler nur ein einziger deutsche Teilnehmer mit dabei. In seinem letzten Gruppenspiel traf der 28-Jährige auf den Niederländer Danny Noppert und benötigte drei Legs, um in das Achtelfinale einzuziehen. "The Wall" verlor allerdings mit 2:5 und schied daher schon in der Gruppenphase aus.

Grand Slam of Darts heute live: Die Ergebnisse der Gruppenphase Samstag, 09. November, ab 14:00 Uhr: Stephen Bunting vs. Wessel Nijman 5:4

Josh Rock vs. Gian van Veen 2:5

Dave Chisnall vs. Connor Scutt 0:5

Danny Noppert vs. Beau Greaves 5:2

Martin Schindler vs. Cameron Manzies 2:5

Rob Cross vs. Leonard Gates 5:2

Peter Wright vs. Martin Lukeman 0:5

Ross Smith vs. Ritchie Edhouse 1:5 Samstag, 09. November, ab 20:00 Uhr James Wade vs. Mickey Mansell 3:5

Gary Anderson vs. Ryan Joyce 5:1

Dimitri Van den Bergh vs. Lourence Ilagan 5:1

Michael Smith vs. Mensur Suljovic 5:2

Michael van Gerwen vs. Noa van Leuven 5:0

Luke Littler vs. Keane Berry 5:0

Luke Humphries vs. Rowby Rodriguez 3:5

Mike De Decker vs. Jermaine Wattimena 2:5 Sonntag, 10. November, ab 14:00 Uhr Danny Noppert vs. Cameron Menzies 5:4

Martin Schindler vs. Beau Greaves 5:1

Peter Wright vs. Leonard Gates 4:5

Rob Cross vs. Martin Lukeman 3:5

Dave Chisnall vs. Ross Smith 2:5

Ritchie Edhouse vs. Connor Scutt 5:2

Josh Rock vs. Wessel Nijman 5:3

Stephen Bunting vs. Gian van Veen 1:5 Sonntag, 10. November, ab 20:00 Uhr Keane Barry vs. Lourence Ilagan 5:3

Ryan Joyce vs. Noa van Leuven 5:3

Mickey Mansell vs. Rowby Rodriguez 5:3

Mike De Decker vs. Mensur Suljovic 5:2

James Wade vs. Luke Humphries 5:3

Michael Smith vs. Jermaine Wattimena 1:5

Michael van Gerwen vs. Gary Anderson 4:5

Dimitri Van den Bergh vs. Luke Littler 1:5 Montag, 11. November, ab 20:00 Uhr Luke Humphries vs. Mickey Mansell 5:1

James Wade vs. Rowby Rodriguez 5:1

Danny Noppert vs. Martin Schindler 5:2

Cameron Menzies vs. Beau Greaves 1:5

Rob Cross vs. Peter Wright 5:1

Martin Lukeman vs. Leonard Gates 5:3

Ross Smith vs. Connor Scutt 5:0

Dave Chisnall vs. Ritchie Edhouse 2:5 Dienstag, 12. November, ab 20:00 Uhr Michael Smith vs. Mike De Decker 0:5

Jermaine Wattimena vs. Mensur Suljovic 5:4

Dimitri Van den Bergh vs. Keane Barry 5:1

Luke Littler vs. Lourence Ilagan 5:3

Gary Anderson vs. Noa van Leuven 5:2

Michael van Gerwen vs. Ryan Joyce 4:5

Stephen Bunting vs. Josh Rock 5:2

Gian van Veen vs. Wessel Nijman 5:4

Grand Slam of Darts heute live: Die Achtelfinals Mittwoch, 13. November, ab 20:15 Uhr Danny Noppert vs. Mickey Mansell

James Wade vs. Cameron Menzies

Martin Lukeman vs. Ross Smith

Ritchie Edhouse vs. Rob Cross Donnerstag, 14. November, ab 20:15 Uhr Jermaine Wattimena vs. Dimitri Van den Bergh

Gian van Veen vs. Ryan Joyce

Luke Littler vs. Mike de Decker

Gary Anderson vs. Stephen Bunting

Grand Slam of Darts heute live: Wer überträgt das Major-Turnier im TV? Im Free-TV ist der Grand Slam bei Sport1 zu sehen. Darüber hinaus werden alle Sessions und Partien auch auf den Pay-TV-Kanälen von DAZN gezeigt. Auch auf Joyn können Darts-Fans die EM kostenlos verfolgen! Hier geht es direkt zum kostenlosen Sport1-Stream des Grand Slam of Darts bei Joyn.

In welchem Modus wird beim Grand Slam of Darts gespielt? Beim Grand Slam of Darts gilt der klassische 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen. Übrigens: Hier haben wir einige Begriffe aus der Welt des Darts für euch erklärt. In welcher Runde wie viele Legs für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend: Gruppenspiele: Best of 9 Legs

Achtelfinale (2. Runde): Best of 19 Legs

Viertelfinale: Best of 31 Legs

Halbfinale: Best of 31 Legs

Finale: Best of 31 Legs

Grand Slam of Darts 2024 live: Wie hoch ist das Preisgeld? Insgesamt werden beim Grand Slam of Darts 650.000 Pfund Preisgeld ausgeschüttet. Die genaue Aufteilung sieht wie folgt aus: Sieger: 150.000 Pfund

Finalist: 70.000 Pfund

Halbfinale 50.000 Pfund

Viertelfinale: 25.000 Pfund

Achtelfinale: 12.500 Pfund

Gruppensieger Bonus: 3.500 Pfund

3. Platz in der Gruppe: 8.000 Pfund

3. Platz in der Gruppe: 8.000 Pfund

4. Platz in der Gruppe: 5.000 Pfund