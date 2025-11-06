Darts LIVE im Stream auf Joyn
Grand Slam of Darts 2025 heute live: Übertragung im Free-TV und im Joyn-Livestream - wann spielt Lukas Wenig?
- Aktualisiert: 14.11.2025
- 15:45 Uhr
Rund einen Monat vor dem Beginn der Darts-WM steht mit dem Grand Slam of Darts das nächste Major-Turnier auf dem Programm. ran hat für euch alle wichtigen Informationen gesammelt.
Vom 8. bis zum 16. November 2025 findet in Wolverhampton mit dem "Grand Slam of Darts" das nächste Major-Turnier der PDC statt.
Dabei kämpfen insgesamt 32 Spieler um den Titel, müssen sich dafür aber zuvor in einer Gruppenphase für die K.o.-Runde qualifizieren. Früher durften sogar BDO-Spieler am Turnier der PDC teilnehmen. Da die Liga mittlerweile nicht mehr existiert, gehen seit 2024 nur PDC-Stars an den Start.
Natürlich gehen mit Luke Littler, Luke Humphries und Co. erneut die "großen Namen" als Favoriten ins Turnier. Doch auch Spieler, die nicht unbedingt zu den absoluten Top-Spielern des Sports gehören, könnten überraschen. Im vergangenen Jahr spielte sich beispielsweise Martin Lukeman ins Finale, verlor dort jedoch deutlich mit 3:16 gegen Luke Littler.
Die deutsche Fahne wird in diesem Jahr von Martin Schindler, Niko Springer und Lukas Wenig hochgehalten. Im Achtelfinale kommt es zum Duell zweier Deutschen. Am Donnerstag wird Niko Springer als Gruppenzweiter der Gruppe G auf den Gruppenersten der Gruppe H, Lukas Wenig, treffen.
Wer dabei ist, wann die Spiele stattfinden und was es sonst noch zum Grand Slam of Darts zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst.
Grand Slam of Darts 2025 heute live: Wann und wo wird das Major-Turnier ausgetragen?
Der Grand Slam of Darts findet vom 8. bis zum 16. November statt. Ausgetragen wird das Major-Turnier in der WV Active Aldersley in Wolverhampton.
Grand Slam of Darts 2025 heute live: Wie viele Spieler nehmen teil?
Insgesamt nehmen 32 Spieler am Turnier teil. Zu Beginn werden diese in acht Gruppen aufgeteilt. Nach drei Spielen (jeder gegen jeden) ziehen die jeweils ersten zwei in die K.o.-Phase ein.
Freitag, 13. November, ab 20:00 Uhr
Wie lauten die Viertelfinalpaarungen für den Grand Slam of Darts?
Freitag, 14. November, ab 20:00 Uhr
- Ricky Evans vs. Gerwyn Price
- Luke Humphries vs. Michael Smith
- Danny Noppert vs. Lukas Wenig
- Luke Littler vs. Josh Rock
Wie lauteten die Achtelfinalpaarungen für den Grand Slam of Darts?
Mittwoch, 12. November, ab 20:00 Uhr
- Luke Woodhouse vs. Ricky Evans 9:10
- Gerwyn Price vs. Martin Schindler 10:6
- Luke Humphries vs. Jurjen van der Velde 10:3
- Chris Dobey vs. Michael Smith 9:10
Donnerstag, 13. November, ab 20:00 Uhr
- Lukas Wenig vs. Niko Springer 10:8
- Josh Rock vs. Connor Scutt 10:9
- Luke Littler vs. Wessel Nijman 10:4
- Michael van Gerwen vs. Danny Noppert 6:10
Wie sahen die Gruppen für den Grand Slam of Darts aus?
- Gruppe A: Luke Humphries, Nathan Aspinall, Michael Smith, Alex Spellman
- Gruppe B: Chris Dobey, Damon Heta, Martin Lukeman, Jurjen van der Velde
- Gruppe C: Stephen Bunting, Martin Schindler, Luke Woodhouse, Alexis Toylo
- Gruppe D: James Wade, Gerwyn Price, Ricky Evans, Stefan Bellmont
- Gruppe E: Luke Littler, Daryl Gurney, Connor Scutt, Karel Sedlacek
- Gruppe F: Gian van Veen, Josh Rock, Wessel Nijman, Lisa Ashton
- Gruppe G: Michael van Gerwen, Gary Anderson, Niko Springer, Beau Greaves
- Gruppe H: Jonny Clayton, Danny Noppert, Lukas Wenig, Cameron Crabtree
Grand Slam of Darts 2025: Der Spielplan - Wann finden die einzelnen Runden statt?
- Samstag, 08. November, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
Danny Noppert 5:4 Lukas Wenig
Damon Heta 5:1 Martin Lukeman
Chris Dobey 5:1 Jurjen van der Velde
Ricky Evans 5:4 Gerwyn Price
Stefan Bellmont 5:4 James Wade
Cam Crabtree 5:1 Jonny Clayton
Wessel Nijman 5:4 Josh Rock
Gian van Veen 5:4 Lisa Ashton
- Samstag, 8. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
Connor Scutt 5:4 Daryl Gurney
Luke Woodhouse 5:2 Martin Schindler
Michael Smith 5:3 Nathan Aspinall
Niko Springer 5:3 Gary Anderson
Luke Humphries 5:0 Alex Spellman
Luke Littler 5:1 Karel Sedlacek
Michael van Gerwen 5:4 Beau Greaves
Alexis Toylo 5:4 Stephen Bunting
- Sonntag, 9. November 2025, 14:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
Jurjen van der Velde 5:4 Martin Lukeman
Lukas Wenig 5:3 Jonny Clayton
Josh Rock 5:0 Lisa Ashton
Gerwyn Price 5:0 James Wade
Ricky Evans 5:4Stefan Bellmont
Danny Noppert 5:4 Cam Crabtree
Gian van Veen 5:3 Wessel Nijman
Chris Dobey 5:1 Damon Heta
- Sonntag, 9. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
Nathan Aspinall 5:2 Alex Spellman
Karel Sedlacek 5:3 Daryl Gurney
Martin Schindler 5:4 Stephen Bunting
Gary Anderson 5:4 Beau Greaves
Luke Littler 5:3 Connor Scutt
Luke Humphries 5:3 Michael Smith
Niko Springer 5:4 Michael van Gerwen
Luke Woodhouse 5:2 Alexis Toylo
- Montag, 10. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
James Wade 5:2 Ricky Evans
Chris Dobey 5:1 Martin Lukeman
Luke Woodhouse 5:4 Stephen Bunting
Martin Schindler 5:2 Alexis Toylo
Jurjen van der Velde 5:3 Damon Heta
Gerwyn Price 5:1 Stefan Bellmont
Michael Smith 5:2 Alex Spellman
Luke Humphries 5:3 Nathan Aspinall
- Dienstag, 11. November 2025, 20:00 Uhr: 8x Gruppenspiele
Jonny Clayton 5:4 Danny Noppert
Beau Greaves 5:4 Niko Springer
Luke Littler 5:1 Daryl Gurney
Lukas Wenig 5:1 Cam Crabtree
Connor Scutt 5:3 Karel Sedlacek
Michael van Gerwen 5:2 Gary Anderson
Wessel Nijman 5:0 Lisa Ashton
Josh Rock 5:2 Gian van Veen
- Mittwoch, 12. November 2025, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde
Ricky Evans 10:9 Luke Woodhouse
Gerwyn Price 10:6 Martin Schindler
Luke Humphries 10:3 Jurjen van der Velde
Michael Smith 10:9 Chris Dobey
- Donnerstag, 13. November 2025, 20:00 Uhr: 4x 2. Runde
- Freitag, 14. November 2025, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale
- Samstag, 15. November 2025, 20:00 Uhr: 2x Viertelfinale
- Sonntag, 16. November 2025, 14:00 Uhr: 2x Halbfinale
- Sonntag, 16. November 2025, 20:30 Uhr: Finale
Grand Slam of Darts 2025 heute live: Wer überträgt das Major-Turnier im TV?
Im Free-TV ist der Grand Slam bei Sport1 zu sehen. Darüber hinaus werden alle Sessions und Partien auch von DAZN gezeigt. Auch auf Joyn können Darts-Fans das Turnier kostenlos verfolgen!
In welchem Modus wird beim Grand Slam of Darts gespielt?
Beim Grand Slam of Darts gilt der klassische 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen.
In welcher Runde wie viele Legs für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend:
- Gruppenspiele: Best of 9 Legs
- Achtelfinale (2. Runde): Best of 19 Legs
- Viertelfinale: Best of 31 Legs
- Halbfinale: Best of 31 Legs
- Finale: Best of 31 Legs
Grand Slam of Darts 2025 heute live: Wie hoch ist das Preisgeld?
Insgesamt werden beim Grand Slam of Darts 650.000 Pfund Preisgeld ausgeschüttet. Die genaue Aufteilung sieht wie folgt aus:
- Sieger: 150.000 Pfund
- Finalist: 70.000 Pfund
- Halbfinale 50.000 Pfund
- Viertelfinale: 25.000 Pfund
- Achtelfinale: 12.500 Pfund
- Gruppensieger Bonus: 3.500 Pfund
- 3. Platz in der Gruppe: 8.000 Pfund
- 4. Platz in der Gruppe: 5.000 Pfund
