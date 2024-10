Krimi bei Darts-EM: Pietreczko verpasst Halbfinale

Ricardo Pietreczko hat bei der Darts-EM eine weitere Überraschung haarscharf verpasst. Der 30-Jährige aus Hannover verlor am Sonntagnachmittag das erste Major-Viertelfinale seiner Karriere nach einem Krimi mit 9:10 gegen den niederländischen Weltranglisten-15. Danny Noppert.

Vor mehr als 5000 Fans in der Westfalenhalle hatte Noppert am Ende die etwas besseren Nerven. Pietreczko, der Weltranglisten-33., warf beim Stand von 9:8 zum Match an, konnte diese Chance aber nicht nutzen. Noppert präsentierte sich in der entscheidenden Phase des Spiels deutlich sicherer auf die Triple.

Pietreczko war nach Siegen über den Australier Damon Heta (6:5) und Luke-Littler-Bewzinger Andrew Gilding (10:3) erstmals in seiner Karriere in ein Viertelfinale bei einem Major-Turnier eingezogen. Noppert spielt nun am Abend (ab 19 Uhr/Sport1 und DAZN) gegen seinen Landsmann Jermaine Wattimena, der überraschend Weltmeister Luke Humphries (England) aus dem Turnier geworfen hatte, um den Einzug ins Endspiel.

Auch die andere Turnierhälfte bietet eine große Überraschung. Der Engländer Luke Woodhouse steht in seinem ersten Major-Halbfinale, die Nummer 35 der Welt trifft auf seinen Landsmann Ritchie Edhouse, der in der Order of Merit sogar noch vier Positionen hinter Woodhouse steht. Der topgesetzte Martin Schindler und Gabriel Clemens waren bereits in Runde eins ausgeschieden.