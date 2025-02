Eigentlich zählt Michael van Gerwen zu den besten Darts-Spielern der Welt. Dennoch verlor er gegen einen Amateur aus Irland.

Der dreifache Weltmeister Michael van Gerwen erlebte am Montag in Rosmalen (Niederlande) gegen den irischen Amateur Michael Flynn eine Blamage. In der 1. Runde des dritten Players Championship des Jahres 2025 scheiterte der WM-Finalist mit 4:6.