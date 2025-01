In diesem Jahr handelt es sich neben den Top vier der Rangliste (Luke Humphries, Luke Littler, Michael van Gerwen, Rob Cross) um Stephen Bunting, Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Chris Dobey. Eine Auswahl, die nicht nur für Diskussionen sorgt, sondern auch einfach falsch ist.

Logisch, zwar zählt die PL nicht für die Order of Merit, dennoch kann man dort eine Menge Taschengeld verdienen. Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, dürfen nur acht handverlesene Spieler dieses Turnier bestreiten.

Es gibt kein Turnier auf dem Darts Circuit, das so prestigeträchtig ist wie die Premier League.

Cross dagegen, der ebenfalls in seinem ersten Match die Segel streichen musste, ist gesetzt für die Premier League, weil er kaum Geld aus 2023 zu verteidigen hatte. Gibt es irgendjemanden, der Cross aktuell für den besseren Spieler hält als Smith? Wohl die wenigsten. Es ist quasi ein Eigentor der PDC, die die "Setzliste" selbst implementiert hat.

Es steht völlig außer Frage, dass er auf dem Papier noch zu den besten Spielern gehört. Weil er jedoch bei der diesjährigen WM früh scheiterte, was wirklich mal passieren kann und das Preisgeld seines WM-Sieges wegfällt, findet sich der "Bullyboy" auf Platz 17 der Weltrangliste wieder.

Aspinall und Price: Die Show schlägt das Talent

Apropos Tickets kaufen: Bei zwei Plätzen für die Premier League hat sich der Weltverband offenkundig für die Show und gegen die aktuelle Form entschieden. Dass Nathan Aspinall dabei ist, war die wohl größte Überraschung. Er stand zwar im Viertelfinale, wurde dort von Luke Littler jedoch gehörig aufgemischt.

Was ihn einzigartig macht, ist sein Walk-On-Song "Mr. Brightside" von den Killers. Die Fans lieben es und die PDC scheinbar auch. Sportlich hat Aspinall dort, so hart es klingt, nichts zu suchen.

Ähnlich ist es bei Gerwyn Price. Kein Spieler auf der Tour polarisiert so sehr wie der Waliser. Wenn er nach neun Fehldarts sein Leg auf der Doppel-1 zumacht, dann kann man von einem Urschrei durch die Location ausgehen. Die einen lieben es, die anderen verachten es. Aber auch er kurbelt die Ticketverkäufe potentiell an. Und wenn man nur dabei sein will, um ihn auszubuhen.