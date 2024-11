Die Darts WM rückt immer näher, jedoch steht für die Stars der Szene drei Wochen vor dem Auftakt im Ally Pally noch ein wichtiges Turnier bevor. Die besten 64 Spieler der Welt lassen im Rahmen der Players Championship Finals die Pfeile fliegen.

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende entgegen, doch für die Darts-Profis beginnt die heiße Phase erst jetzt so richtig. Als letzter wichtiger und hochklassiger Härtetest vor der WM in London steht das Finalturnier der Players-Championship-Serie auf dem Programm.

Das Turnier wird zum 17. Mal ausgetragen und findet vom 22. bis 24. November in der Butlin's Minehead Arena statt. Qualifiziert sind 64 Spieler, wobei die Players Championship Order auf Merit die Grundlage darstellt.

Wie so oft heißt es "Verlieren verboten", weil das gesamte Turnier im K.o.-Modus ausgetragen wird. In den ersten beiden Runden wird "Best of 11 Legs" gespielt, ehe in den Achtel- und Viertelfinals "Best of 19" gilt. In den Halbfinals und im Finale heiß es dann: "Best of 21"! Das bedeutet, dass der Sieger elf Legs für sich entscheiden muss.

Insgesamt werden 600.000 Pfund an Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger des Turniers erhält davon 120.000 Pfund, der zweite Finalist immerhin noch 60.000 Pfund. Für die Teilnahme an Runde eins werden pro Spieler 3.000 Pfund ausgeschüttet.

Im Vorjahr hat der amtierende Weltmeister Luke Humphries das Turnier erstmals gewinnen können. Im Finale besiegte er Michael van Gerwen, der mit sieben Erfolgen Rekord-Sieger der Players Championship Finals ist.