Die Top 4 der "Order of Merit" (Geldrangliste) sind für die Premier League gesetzt. In diesem Jahr sind das Weltmeister Luke Humphries , Michael van Gerwen , Michael Smith und Nathan Aspinall . Hinzu kommen vier "Wildcards", die die PDC in Abstimmung mit dem in England übertragenden TV-Sender "Sky" bestimmt. 2024 gingen die Startrechte an Peter Wright , Rob Cross , Gerwyn Price und Luke Littler .

Wie viele Legs braucht man in der Premier League Darts für den Sieg?

In der Premier League Darts wird das Format "Best of 11 Legs" gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels. Lediglich am Finaltag (23. Mai) ändert sich die Distanz auf "Best of 19 Legs" (Halbfinale) und "Best of 21 Legs" (Finale).