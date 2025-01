In der Gruppenphase, die in zwei Dreiergruppen im Modus Jeder-gegen-jeden bestritten wird, sind zwei Gewinnlegs für einen Sieg erforderlich. Im Halbfinale und Finale hingegen drei.

Promi-Darts-WM 2025 live auf ProSieben und Joyn: Wie sehen die Teams aus?

Fünf Stars, die bei der abgelaufenen Darts-WM im Einsatz waren, sind mit am Start. WM-Finalist Michael van Gerwen bildet ein Team mit Comedian Simon Gosejohann. "The Bullet" Stephen Bunting, der im "Ally Pally" bis ins Halbfinale stürmte, spielt an der Seite von Ex-BVB-Profi Patrick Owomoyela.

Ebenfalls aus dem Fußball kommt Kult-Kommentator Wolff-Christoph Fuss, er bekommt Peter Wright an die Seite gestellt. Der Darts-Weltmeister von 2024, Luke Humphries, tut sich mit Sängerin Vanessa Mai zusammen. Der Vorjahressieger der Promi-Darts-WM, Ricardo Pietreczko, will seinen Titel an der Seite von Schauspieler Axel Stein verteidigen. Und last but not least mischen Martin Schindler und Reality-TV-Star Evelyn Burdecki im Kampf um den Sieg mit.