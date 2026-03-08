Kann Luke Littler seinen Titel bei den UK Open aus dem Vorjahr verteidigen? Der Engländer trifft nach einem Halbfinal-Krimi im Finale auf James Wade. Darts-Star Luke Littler greift bei den UK Open 2026 nach seinem nächsten prestigeträchtigen Erfolg. Der Titelverteidiger konnte sich nach einem wahren Halbfinal-Krimi gegen Josh Rock durchsetzen. Littler rannte fast im gesamten Match einen Rückstand hinterher und hatte eklatante Probleme beim Treffen der Doppel-10. Beim Stande von 9:7 hatte Rock zwei Breaks Vorsprung, jedoch fand Littler wie so oft im entscheidenden Moment den Schalter. Der Weltmeister spielte fast fehlerlos, während sein Gegner ein ums andere Mal das Triple verfehlte. Mit einem furiosen Finish stellte Littler auf 11:7 und kämpft im Finale um 22:35 Uhr um den Titel. Sein Gegner wird der Engländer James Wade sein, der einen frühen Rückstand im Duell mit Gerwyn Price wettmachen konnte und sich mit 11:8 durchsetzte. Dabei lieferte er mit 105,5 einen besseren Average als Littler in seinem Halbfinale. Darts: Max Hopp und seine wundersame Wiederauferstehung

"Volltreffer": ProSiebenSat.1 holt sich die Darts-WM

- Anzeige -

- Anzeige -

Darts - UK Open: Josh Rock dreht Viertelfinale - James Wade bleibt cool Nach den Partien am Freitag und am Samstag, wurden im Butlin's Minehead Resort am Sonntag zunächst die Viertelfinals ausgespielt. Josh Rock, der vor den UK Open fünf Spiele in Folge verloren hatte, blieb gegen den Polen Krzysztof Ratajski in den entscheidenden Phasen cool und gewann mit 10:7. Nach einem durchwachsenen Beginn stand Rock zwischenzeitlich ein wenig mit dem Rücken zur Wand, konnte ein 4:6 aber noch in ein 10:7 umwandeln. Entscheidend war die starke Check-out-Quote von 63 Prozent. Darts: Cameron Menzies spricht über schlimme Folgen des Wutausbruchs bei der WM Noch heißer ging es im zweiten Viertelfinale zwischen James Wade und Robb Cross her. Im Duell der beiden Engländer erwischte Wade den besseren Start und konnte zwischenzeltich auf 4:1, 5:2 und 6:3 stellen. Dann zeigte Cross jedoch seine Zähne und gewann drei Legs in Serie. Im finalen Showdown hatte Wade dann jedoch die Nase vorne und siegte mit 10:9. Sein Average fiel zwar mit 91,03 ähnlich durchwachsen aus wie seine Check-out-Quote von 29 Prozent, jedoch hatte Cross letztlich noch längere schwache Phasen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Darts: Dubai-Luke! Littler lässt es in Luxus-Unterkunft krachen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen