Kann Luke Littler seinen Titel bei den UK Open aus dem Vorjahr verteidigen? Das Turnier im Butlin's Minehead Resort geht in die entscheidende Phase.

Bei den UK Open 2026 kämpfen die Top-Stars der Darts-Szene um einen prestigeträchtigen Erfolg.

Bei dem Turnier in England wird ohne Setzliste gespielt, was bereits in den ersten Runde zu packenden Duellen und die ein oder andere Überraschung gesorgt hat.

Bei den Matches am Freitag und Samstag konnten sich aber letztlich trotzdem in erster Linie die prominenten Namen unter die Top acht spielen.

Luke Littler ist als amtierender Weltmeister, Weltranglisten-Erster und Titelverteidiger der Favorit, jedoch konnte sich Josh Rock das erste Halbfinal-Ticket sichern.