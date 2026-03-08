- Anzeige -
Darts

Darts - UK Open: Luke Littler will Titel verteidigen - diese Spieler stehen im Halbfinale

  • Veröffentlicht: 08.03.2026
  • 16:57 Uhr
  • ran

Kann Luke Littler seinen Titel bei den UK Open aus dem Vorjahr verteidigen? Das Turnier im Butlin's Minehead Resort geht in die entscheidende Phase.

Bei den UK Open 2026 kämpfen die Top-Stars der Darts-Szene um einen prestigeträchtigen Erfolg.

Bei dem Turnier in England wird ohne Setzliste gespielt, was bereits in den ersten Runde zu packenden Duellen und die ein oder andere Überraschung gesorgt hat.

Bei den Matches am Freitag und Samstag konnten sich aber letztlich trotzdem in erster Linie die prominenten Namen unter die Top acht spielen.

Luke Littler ist als amtierender Weltmeister, Weltranglisten-Erster und Titelverteidiger der Favorit, jedoch konnte sich Josh Rock das erste Halbfinal-Ticket sichern.

Darts - UK Open: Josh Rock dreht Viertelfinale - James Wade bleibt cool

Der Nordire, der vor den UK Open fünf Spiele in Folge verloren hatte, blieb gegen den Polen Krzysztof Ratajski in den entscheidenden Phasen cool und gewann mit 10:7.

Nach einem durchwachsenen Beginn stand Rock zwischenzeitlich ein wenig mit dem Rücken zur Wand, konnte ein 4:6 aber noch in ein 10:7 umwandeln. Entscheidend war die starke Check-out-Quote von 63 Prozent.

Noch heißer ging es im zweiten Viertelfinale zwischen James Wade und Robb Cross her. Im Duell der beiden Engländer erwischte Wade den besseren Start und konnte zwischenzeltich auf 4:1, 5:2 und 6:3 stellen.

Dann zeigte Cross jedoch seine Zähne und gewann drei Legs in Serie. Im finalen Showdown hatte Wade dann jedoch die Nase vorne und siegte mit 10:9.

Sein Average fiel zwar mit 91,03 ähnlich durchwachsen aus wie seine Check-out-Quote von 29 Prozent, jedoch hatte Cross letztlich noch längere schwache Phasen.

Darts: Dubai-Luke! Littler lässt es in Luxus-Unterkunft krachen

Darts - UK Open: Luke Littler trifft auf Danny Noppert

Um die weiteren Halbfinalplätze duellieren sich Littler und Danny Noppert sowie Jonny Clayton und Gerwyn Price.

Die deutschen Darts-Stars hatten sich allesamt vorzeitig aus dem Turnier verabschiedet.

