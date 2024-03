Augsburger Hängepartie: DEL-Chef verteidigt Abstiegsregel

Anzeige

Der Tabellenletzte Augsburger Panther muss sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) wieder auf eine lange Hängepartie einstellen - und ist deshalb genervt. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke verteidigte die Abstiegsregelung nun am Donnerstag in einer Medienrunde nochmal mit Nachdruck: "Natürlich ist es immer unbefriedigend. Aber was ist die Alternative?"

Ein Play-down der letzten vier Teams zur Ermittlung des einen Absteigers schloss Tripcke aus. "Ich glaube, dass es Augsburg - oder wer auch immer absteigt - auch nichts bringt, es vier Wochen vorher zu wissen", erklärte der DEL-Boss weiter: "Ganz ehrlich, egal, ob DEL oder DEL2, die Mannschaften werden im Dezember und Januar gebaut. Jeder, der absteigt, hat ein Problem - in jeder Sportart."

Augsburg steht schon vor dem letzten Hauptrundenspieltag wie im Vorjahr als sportlicher Absteiger fest. Wirklich runter muss der AEV aber nur, wenn die Kassel Huskies oder die Krefeld Pinguine in der DEL2 Meister werden. Geht die Finalserie des Unterhauses ins entscheidende fünfte Spiel, wissen die Augsburger womöglich erst am 26. April, in welcher Liga sie künftig spielen - sofern der neue Champion auch die Lizenz erhält.

"Vielleicht ist es mit dem Auf- und Abstieg nicht zu Ende gedacht", hatte Augsburgers Trainer Christof Kreutzer nach dem vorletzten Spieltag gesagt und gefordert: "Man muss die Situation mal ein bisschen überdenken."

Tripcke sieht das anders. "Ich glaube immer noch, dass der Absteiger lieber den Joker hat, mit einer schlechteren Mannschaft nochmal DEL zu spielen, als jetzt schon zu wissen, dass er DEL2 spielen muss", sagte der Liga-Chef: "Selbst wenn sie jetzt wüssten, dass sie abgestiegen sind, dann würde das die Situation nicht vereinfachen."