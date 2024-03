DEL: Alle Infos zu den Playoffs der Saison 2023/24: Playoffs in vollem Gange!

Für die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn geht es in den Pre-Playoffs um einen Platz im Viertelfinale. Das Pre-Playoff wird nach dem Modus Best of Three ausgespielt, man benötigt also zwei Siege für das Erreichen des Viertelfinals.

Playoff-Modus ab dem Viertelfinale

Während in den Pre-Playoffs im Modus Best of Three gespielt wird, kommt ab dem Viertelfinale der Modus Best of Seven zur Anwendung. Sprich: Um weiterzukommen, sind für ein Team vier Siege notwendig.

Dabei richten sich die Paarungen und das Heimrecht im ersten Spiel nach der jeweiligen Platzierung der Teams nach der Hauptrunde. Bis spätestens 30. April kommt es dann zu einer Entscheidung im Kampf um den Meistertitel und den Nachfolger von Titelverteidiger EHC München.