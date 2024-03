DEL: Augsburg-Trainer Kreutzer hinterfragt Abstiegsregel

Anzeige

Trainer Christof Kreutzer von den Augsburger Panthern hat nach dem sportlich verpassten Klassenerhalt in der DEL das Regelwerk infrage gestellt. "Vielleicht ist es mit dem Auf- und Abstieg nicht zu Ende gedacht. Ich kann die Regularien verstehen. Für denjenigen, der Letzter wird, ist es aber enorm schwer", sagte der Chefcoach der Panther am Mikrofon bei MagentaSport.

Auf der Pressekonferenz nach der entscheidenden Niederlage im Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG (1:3) holte Kreutzer weiter aus: "Man muss die Situation mal ein bisschen überdenken. Wenn man sagt: Okay, Auf- und Abstieg gibt es, alles gut. Aber am Ende des Tages wird man, egal wer Letzter wird, immer diese Situation haben, weil man nicht weiß - steigt einer auf oder nicht? Was ist, wenn Kassel Meister wird, aufsteigt und Anfang Juni die Lizenz nicht bekommt? Dann bist du wieder drin, hast es aber noch schwerer, das Personal zu bekommen. Das ist keine leichte Situation und wird sich leider Gottes nicht ändern."

Der letzte Platz in der DEL steht für die Augsburger Panther fest, aber der endgültige Abstieg noch nicht. Nur, wenn die Kassel Huskies oder die Krefeld Pinguine aufsteigen, müssen die Augsburger tatsächlich in die DEL2. Alle anderen Teams aus der zweiten Liga haben keine Lizenz beantragt und könnten damit nicht aufsteigen.

Eine nicht unbekannte Zwickmühle für die Fuggerstädter. Bereits im vergangenen Jahr blieben sie nur in der höchsten Liga, weil der DEL2-Meister aus Ravensburg keine Lizenz für die DEL bekam. Kreutzer: "Wir müssen aus dem letzten Jahr lernen. Dass wir hinterher auf dem Sofa drin geblieben sind, war in dem Moment schön, hat aber alle Planungen wieder umgeworfen."

Die Panther bestreiten kommenden Freitag am letzten Spieltag der Hauptrunde noch ein Auswärtsspiel beim Vorjahresmeister Red Bull München, bevor die vorerst zweigleisige Planung für die kommende Saison beginnen kann. Sicherheit wird es wohl erst in einigen Wochen geben, das mögliche letzte Finalspiel in der DEL2 findet am 26. April statt.