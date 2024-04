DEL: Bremerhaven gewinnt erstes Halbfinale

Anzeige

Der Hauptrundenmeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat das erste Halbfinale der Klubgeschichte in der DEL gewonnen.

Zum Auftakt der Serie gab es auf eigenem Eis gegen den deutschen Meister Red Bull München ein überraschend souveränes 3:0 (1:0, 2:0, 0:0).

Nach dem Führungstreffer durch Jan Urbas (6.) machte Bremerhaven im zweiten Drittel schnell alles klar. Erst traf Markus Vikingstad (22.) kurz nach Wiederbeginn, dann erhöhte Dominik Uher (28.). Ex-Nationalspieler Sebastian Furchner erlebte damit am ersten Tag als Nachfolger von Urgestein Alfred Prey bei den Pinguins einen Auftakt nach Maß.

Das nächste Aufeinandertreffen in der Best-of-seven-Serie steht am Mittwoch (19 Uhr) in München an. Beide Teams hatten sich in ihren Viertelfinalpaarungen glatt mit 4:0 durchgesetzt, für Bremerhaven war es der erste Halbfinaleinzug überhaupt.