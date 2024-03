DEL: Bremerhaven setzt Erfolgsserie in den Play-offs fort

Anzeige

Der DEL-Hauptrundensieger Fischtown Pinguins Bremerhaven ist mit einem Zittersieg gegen den ERC Ingolstadt in die Play-offs gestartet. Beim 6:4 (2:0, 2:2, 2:2) im ersten Spiel der Best-of-seven-Serie gelang den Pinguins der neunte Sieg in den vergangenen zehn Spielen.

"Das sind die Play-offs. Ingolstadt hat sehr hart und intensiv gespielt", sagte Doppeltorschütze Ross Mauermann zur Aufholjagd der Gäste: "Die Fans waren heute super. Das war ein gutes Heimspiel."

Die Norddeutschen kamen gut in die Partie, gingen durch Mauermann (3., 27.), Skyler McKenzie (19.) und Colt Adam Conrad (23.) mit 4:0 in Führung. Ingolstadt gab sich aber nicht auf und brachte die Spannung durch einen Doppelschlag im Powerplay von Trevis St. Denis (33.) und Maurice Edwards (34.) zurück. Im Schlussdrittel ging es hin und her. Charles Bertrand (47.) erzielte den Anschlusstreffer für den ERC, den Christian Wejse (53.) egalisierte.

Die 4647 Zuschauer in der ausverkauften Eisarena Bremerhaven mussten nach dem 4:5 von Wayne Simpson (59.) erneut kurz zittern, doch Markus Vikingstad traf zum 6:4 Endstand (60.) und erlöste die Heimfans. Das zweite Aufeinandertreffen steigt am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) in Ingolstadt.