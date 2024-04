DEL: Bremerhaven und Berlin legen in den Halbfinals vor

Ex-Nationalspieler Sebastian Furchner erlebte damit am ersten Tag als Nachfolger von Urgestein Alfred Prey bei den Pinguins einen Auftakt nach Maß. In Berlin hielten sich die Eisbären, die die Hauptrunde als Zweiter beendet hatten, ebenfalls schadlos, hatten phasenweise aber durchaus Probleme.

Der Hauptrundenmeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat das erste Halbfinale der Klubgeschichte in der DEL gewonnen.

Der Hauptrundenmeister Fischtown Pinguins Bremerhaven hat das erste Halbfinale der Klubgeschichte in der DEL gewonnen. Auch die Eisbären Berlin feiern einen souveränen Sieg gegen Straubing.

München und Straubing können am Mittwoch ausgleichen

In einer Drangphase der Gäste traf Berlins Kapitän Kai Wissmann (12.) zum 1:0, Manuel Wiederer (24.) und der Kanadier Blaine Byron (29.) erhöhten im zweiten Abschnitt.

Die Straubinger scheiterten dagegen mehrfach an Pfosten und Latte. Das Tor von Tyler Sheehy (58.) machte die Partie noch einmal spannend, kam letztlich aber zu spät. Am Mittwoch haben München (19 Uhr) und Straubing (19.30 Uhr) in eigener Halle die Chance, die Best-of-seven-Serien auszugleichen.