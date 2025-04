DEL: Bremerhaven verpflichtet Nationalspieler Krämmer

Die Fischtown Pinguins aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben mit Nico Krämmer (32) den ersten Neuzugang für die Saison 2025/26 vorgestellt. Wie die Bremerhavener am Montag bekannt gaben, wechselt der deutsche Nationalspieler vom Konkurrenten EHC Red Bull München in die Seestadt. Der Stürmer kam in der vergangenen Hauptrunde auf sechs Tore und sechs Assists in 40 Spielen, dazu kam ein Tor in fünf Play-off-Einsätzen. Zuletzt wurde Krämmer von Bundestrainer Harold Kreis in die Auswahl für die erste Phase der WM-Vorbereitung mit den anstehenden Testspielen gegen Tschechien (Donnerstag und Samstag) berufen.